Şanlıurfa'da dünyada ender görülen keşif! Vali Şıldak alınan kararı duyurdu

Vali Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Siverek ilçesine bağlı Mezra Mahallesi sınırları içinde doğal olarak oluşum gösteren bazalt sütunlarına bölgede yürütülen yol çalışmaları kapsamında zarar verildiği yönünde bilgilerin alınması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından konunun yerinde incelendiğini ve sütun oluşumlarının korunmasına yönelik tedbirlerin ivedilikle alındığını belirtti.

Bu alanın doğal sit alanı olarak tescil edilmesiyle ilgili sürecin başlatıldığını aktaran Şıldak, şunları kaydetti:

"Ender jeolojik oluşumlar arasında yer alan bazalt sütunlarının korunması ve her tür zarardan uzak tutulması için ilgili bütün birimlere talimat verilmiştir. Ayrıca bu alanın doğal sit alanı olarak tescil edilmesi ile ilgili süreç başlatılmıştır. Bu bölgede nitelikli bir tabiat alanı proje çalışması yürütmeyi de hedefliyoruz. Konu Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir."