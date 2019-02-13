Sarıyer “tiyatroda” dokuzuncu randevu

Geride kalan sekiz şenlikte ülkenin her yerinden yaklaşık ikiyüz ayrı oyunu yine yaklaşık kırkbin seyirci buluşturan şenliğimiz bu yılda ondördü yetişkin üçü çocuklara yönelik olmak üzere onyedi oyun ile perdelerini açıyor.

Sarıyer Belediyesinin geçen yıl hizmete açtığı Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi(BKSM)-Maslak nin de eklenmesiyle birden fazla mekanda sahnede alacak olan şenliğimiz sadece Sarıyer izleyicisine değil artık tüm İstanbullu sanatseverlere evsahipliği yapacak.

650 kişilik koltuk kapasitesine sahip BKSM 150 metrekarelik sahnesi ile şenlikte büyük prodüksiyonlarada sahne alma imkanı tanıyacak.

Rifat Ilgaz Kültür Merkezi-Sarıyer Merkez ve Rauf Denktaş Kültür Merkezi-Ayazağa ile birlikte toplam üç salonda gösterilerin yapılacağı şenliğimiz,misyonu gereği özel ödenekli amatör ayrımı yapmadan nitelikli ve her türden oyuna sahnelerini açacak,oyunları ücretsiz sergileyecek.

Tiyatroseverler,sezon içerisinde tiyatroseverlerin bilet bulamadıkları yıllardır kapali gişe oynayan İstanbul Devlet Tiyatrosunun “Profosyonel”,Ortaoyuncular in “Ferhangi Şeyler”,Moda Sahnesi “En Kısa Gecenin Rüyası”,BKM” Manik Atak”Semaver Kumpanya “Mağrur Fil Ölüleri”Tiyatro Adam “Mechul Paşa” gibi oyunlarla,Ferhan Şensoy,Bülent Emin Yarar,Yetkin Dikinciler,Altan Gördüm,Deniz Türkali,Sumru Yavrucuk,Erdem Akakçe,Mert Fırat,Melis Birkan,Devrim Yakut,Bihter Dinçel,Ezgi Mola gibi birçok sanatçıyı sahnede izleme olanağına ücretsiz olarak kavuşacak.

Bahara sanat dolu,yarınlara umut dolu,şenlikle,denizle ,yeşille girmek isteyen tüm İstanbullular,buyurunuz..

BİRLİKTE NİCE RANDEVULARA..