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Şeb-i Arus törenleri başladı  

Büyük İslam alimi Hazreti Mevlana’nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri başladı. 10 gün sürecek etkinlikler zinciri Konya’da düzenlenen Vefa Vakti yürüyüşü ile başladı.

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Anadolu’dan dünyaya açılan şiirleriyle tüm insanlığının kalbine merhamet ve iyilik tohumları eken İslam alimi Hazreti Mevlana, ‘Düğün Gecesi’ yani Şeb-i Arus olarak nitelendirdiği vefatının 746. Yılında rahmetle anılıyor. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında dün Konya’da ‘Vefa Vakti’ yürüyüşü düzenlendi. 17 Aralık’a kadar sürecek etkinliklerin ilk adımı olan bu yürüyüşe vatandaşların yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve çok sayıda siyasetçi katıldı. Mevlana’nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru’nun da iştirak ettiği etkinlikler çerçevesinde Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürü ve postnişin Fahri Özçakıl dua etti. Katılımcılara pilav ikram edildi. 

İSLAM’DAN AYRI DÜŞÜNÜLEMEZ 

Burada bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dünyada kasıtlı olarak, sistemli ve planlı bir şekilde İslam düşmanlığı ve İslamafobinin körüklendiğini söyledi. Hazreti Mevlana’dan sadece bir şair, güzel sözler söyleyen ve yazan bir edipmiş gibi bahsedilmesinin doğru olmayacağını vurgulayan Ersoy, “Mevlana’yı İslam’dan ayrı düşünürseniz onu hiç anlamamışsınız demektir. Zira Hazreti Mevlana der ki, ‘Ben yaşadıkça Kur’an-ı Kerim’in bendesiyim. Hazreti Muhammed Mustafa’nın yolunun tozuyum.’ Böyle bir değerin, özünden koparılmasına izin vermememiz gerektiği açıktır. Doğruyu eğip bükerseniz yanlışa hizmet etmiş olursunuz” diye konuştu.  

TÜRKİYE GİBİ BİR DOST 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bugün binlerce Mevlana sevdalısının Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında Konya’ya akın ettiğini söyledi. Kurum, Türk milletinin dostluğunu, dünyadaki tüm aşksızlığa, zulme inat hakkı ve hakikati haykırarak gösterdiğinin altını çizerek, “Dost, haksızlık  karşısında susmayanlardır. Dost, ‘Dünya beşten büyüktür’ diyebilenlerdir” değerlendirmesinde bulundu.   

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