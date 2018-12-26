Şeb-i Arus törenlerini 200 bin kişi izledi

Konya Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, “Hazreti Mevlana’yı Anma Etkinlikleri ülkemizin en köklü etkinliği olarak günden güne uluslararası arenada daha çok ilgi görmektedir. Bu kapsamda on gün boyunca düzenlediğimiz etkinlikleri yerli ve yabancı 200 bin kişi izlemiştir” dedi.

Etkinlikler kapsamında, 3 bin 766 program gerçekleştirdiklerini dile getiren Yarar, 17 Aralık’ta yapılan ayin-i şerifin ise 9 bin 500 kişi tarafından izlendiğini kaydetti. Etkinlikler için 672 acente aracılığıyla bilet satılırken, 7-17 Aralık tarihlerinde Mevlana Kültür Merkezi’nde açılan sergiler ise 20 bin kişi tarafından gezildi.