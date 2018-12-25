Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Şehir Tiyatroları sahne arttırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, bu sezon 11 sahnede tiyatroseverlerle buluşacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Oyunlar artık Sultangazi ve Üsküdar’da da sahnelenecek. Tiyatro sezonu boyunca 1 milyon seyirci hedefine ulaşmak adına il genelinde sahne sayısını 9’dan 11’e, haftalık seans sayısını ise 55’ten 70’e çıkaran Şehir Tiyatroları, bu sahneler haricinde daha fazla İstanbullunun tiyatroyla buluşması için şehir içi turne sayısını da artıracak. Şehir Tiyatroları ilk kez Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde  yetişkin ve çocuk oyunları gösterimi yapacak. Daha önce sadece çocuk oyunlarının gösterime sunulduğu Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde ise bu sezon yetişkin oyunları sahnelenecek.  

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Asgari ücret 2 bin 20 TL oldu

Asgari ücret 2 bin 20 TL oldu

Süper Lig'de ilk yarının 20 hayal kırıklığı

Süper Lig'de ilk yarının 20 hayal kırıklığı

Bu sezonun 20 hayal kırıklığı transferi

Bu sezonun 20 hayal kırıklığı transferi

2019 yılı için asgari ücret belli oldu! İşte son 20 yılın asgari ücretleri

2019 yılı için asgari ücret belli oldu! İşte son 20 yılın asgari ücretleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA