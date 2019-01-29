Şehir Tiyatroları’nda 19 oyun var
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 30 Ocak-3 Şubat 2019 tarihleri arasında 19 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.
Bizim Aile, Tatlı Kaçık, Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar, Karıncalar-Bir Savaş Vardı, Amanvermez Avni, Uzlaşma sahnelenecek oyunlardan bazıları.
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