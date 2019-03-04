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Serhat şehri Iğdır kitaba kapı açıyor

Iğdır Kitap Fuarı, kapılarını ilk kez kitapseverlere açıyor.

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Iğdır Valiliği ve Serhat Kalkınma Ajansı’nın ev sahipliğinde düzenlenen fuar, yarın kapılarını açacak ve 10 Mart Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek. “Her kitap yeni bir hayat” sloganıyla bu yıl ilki düzenlenen fuarın onur yazarı Türk edebiyatının ‘yedi güzel adam’ından biri olarak bilinen Rasim Özdenören. 

EDEBİYATÇILAR IĞDIR’DA

Edebiyattan sanata, spordan siyasete, tarihten felsefeye pek çok alanda söyleşilerin gerçekleştirileceği fuar süresince, Rasim Özdenören, Bestami Yazgan, Mete Yarar, İrfan Gürkan Çelebi, Nurullah Genç, Tarık Tufan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Kahraman Tazeoğlu Ahmet Turgut, Kaan Murat Yanık ve Necmettin Alkan gibi isimlerin de aralarında bulunduğu pek çok edebiyatçı, akademisyen, yazar ve şair söyleşi, imza  etkinliklerinde okuyucularla buluşacak. Fuara 50 yayınevi ve marka katılıyor. 

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