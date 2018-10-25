Sevgili Cemile’den Aytmatov’a selam

Aytmatov’un doğumunun 90. yıl dönümü kutlamaları kapsamında başkent Bakü’de Samed Vurgun Devlet Tiyatrosu’nda Kırgız sanatçılar tarafından Aytmatov’un “Cemile” adlı oyunu sahnelendi. Bugüne kadar yazılmış en güzel aşk romanları arasında gösterilen Cemile’den sahneye uyarlanan oyunun ardından konuşan Azerbaycan Kültür Bakanı Ebülfes Garayev, Aytmatov’un dahi bir yazar olduğunu vurgulayarak, “Aytmatov bize büyük bir miras bıraktı ve hatırası hafızalarda sonsuza kadar yaşayacak.” ifadesini kullandı. Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rızayev da Aytmaov’un Allah vergisi bir yeteneğe sahip olduğuna dikkati çekerek, “Cengiz’in çocukluk ve ergenlik yılları zor geçmişti ve babası Stalin baskılarının kurbanıydı. Onun manevi değerleri ön planda tuttuğu tüm eserleri okuyucular üzerinde derin bir izlenim bırakıyor” değerlendirmesinde bulundu.