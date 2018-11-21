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Sıcacık bir film yaptık 

Senaryosunu Ata Demirer’in kaleme aldığı “Hedefim Sensin” adlı film, 30 Kasım’da vizyona girecek.

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Filmde çiğ köfte satıcısı “Zekeriya Taştan” karakterini de canlandıran Demirer, filmin tanıtım toplantısında, heyecanlı olduğunu belirterek, “Bu kendi yazdığım 7. senaryo. Bir çocuk daha geliyor. Ama öyle bir duygu ki. Yazıyorsunuz ve çekiyorsunuz, o sizin. Sonra o çocuğu bırakıyorsunuz ve artık size ait olmuyor. Herkese ait bir şeye dönüşüyor. Umarım herkesin seveceği bir çocuk olur. Oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bütün roller çok emin ellerde oynandı. Umarım benim sevdiğim kadar seyirci de filmi sever. Bahtı açık olsun” dedi. “Hafize” rolünü oynayan Demet Akbağ ise beklentileri karşılayacak sıcacık bir film yaptıklarını söyledi. Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün üstlendiği filmde Ata Demirer ve Demet Akbağ’ın yanı sıra Erkan Can ile İlker Aksum da rol aldı.  

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