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‘Sihirli flüt’ Doğu ile Batı’yı buluşturacak  

Türkiye'nin “sihirli flüt” unvanlı dünyaca ünlü sanatçısı Şefika Kutluer adına düzenlenen uluslararası müzik festivalinin 9’uncusu “Doğu Batı ile Buluşuyor” temasıyla bugün başlayacak.

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Kutluer “Bir sanatçı olarak görevim, topluluklar, ülkeler arasında sevgi bağı oluşturmak ve bunu müzikle yapıyorum. Ülkemde de yabancı kültürlerin müziklerini, sanatlarını birbirlerine tanıtarak, bir sevgi köprüsü oluşturmasını, ülkeler arasındaki ilişkilerin sanat ve müzik yoluyla daha da sıcak bir hale gelmesini, yakınlaştırmasını temenni ediyorum. Tabii ki gönlümden geçen dünyada sevginin ve barışın hakim olması.” dedi. Kutluer, sözlerini şöyle sürdürdü: 4 Aralık’ta Filistin Genç Müzisyenler Orkestrası geliyor. Daniel Barenboim ve Edward Said’in kurduğu vakfın orkestrası. Bu orkestrayı ilk defa Türkiye’ye getiriyoruz, bu da benim için çok önemli. 

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