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Şiir resitali Mehmetçiğe ithaf 

Bu yıl ‘Balkan Esintileri’ başlığıyla düzenlenen 7. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali ‘Barış Pınarı Harekatı’na ithaf edildi. Festivale yerli ve yabancı çok sayıda şair katılıyor.

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İstanbul’da dün başlayan 7. Uluslar arası İstanbulensis Şiir Festivali bugün de devam ediyor. “Balkan Esintileri” temasıyla Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin açılışına Türkiye’den ve yurt dışından şairler katıldı. 

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin açılışta yaptığı konuşmada, bu yıl festivalin ‘Barış Pınarı Harekatı’na ithaf edildiğini söyledi. Keskin, “Bizim medeniyetimizde şairler her zaman yol gösterici olmuşlardır. Şiir kadar bizi derinden etkileyen hiçbir sanat dalı olmadığı gibi biz siyasetçilere de yol gösteren işte o mısralara koca bir dünyayı ve büyük bir vicdanı sığdıran şairlerimizdir” dedi. 

BARIŞ PINARI’NA SELAM

Festivali Balkan coğrafyasına ve Barış Pınarı Harekatı’na ithaf ettiklerini ifade eden Keskin, “Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şifalar diliyorum. Tüm dünyaya ülkemizin ve ordumuzun gücünü sahada da masada da gösterdik. Ülkemiz güçlü olacak ki gönül coğrafyasında bulunan bütün kardeşlerinin dertlerini kendi derdi olarak bilsin ve çözümü için gayret göstersin” şeklinde konuştu. Barış Pınarı Harekatı’na destek için “Vatan” temalı şiirlerle başlayan festivale katılan şairler, Türkiye’yi çok sevdiklerini ve harekata destek verdiklerini ifade etti.

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