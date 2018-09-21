Şiirimizle dua ettik, büyük ruhu geri çağırdık

Kendi kuşağının önemli temsilcileri arasında gösterilen şair Mürsel Sönmez’in edebiyatta 30. yılı kutlanıyor. Aynı zamanda Sönmez’in çıkardığı BirNokta dergisi de 200. sayıya ulaştı. Bu vesileyle, bu akşam “Bir dergi 200. Sayı - Bir Şair 30. Yıl” başlığı altında özel bir etkinlik gerçekleşecek. Üsküdar’daki Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde 19:45’te başlayacak olan vefa gecesi programına yazarlar, şairler ve edebiyat kamusundan pek çok isim katılacak. Etkinlik akşamına münhasır bir de sergi düzenlenecek; Kaligrafi sanatçısı Sabahattin Nayir’in “Bir Şair 40 Tablo” isimli sergisi sanatseverlerle buluşacak.

Üsküdar merkezli aylık edebiyat dergisi “İstanbul BirNokta”, 200. sayısını derginin kurucularından şair Mürsel Sönmez’e ayırdı. “Mürsel Sönmez Özel Sayısı”nda, Sönmez’i tanıyan yazar ve şairlerin onunla alakalı yazıları, değerlendirmeleri ve eleştirilerinin yanı sıra şairin birçok eski fotoğrafı yer alıyor.

1963 yılında Ordu’da doğan ve 1973 yılından bu yana İstanbul’da ikamet eden Mürsel Sönmez’in ilk şiir kitabı Cüz’ler 1989 yılında yayınlandı. Şiirlerinde geleneğin izlerini bugünün sesleriyle birleştiren Sönmez, uzun ince bir yolun yolcusu olarak edebiyat kamusunda kendine has ve medeniyet meselelerine duyarlı bir çevre oluşturdu.

EDEBİYATIN MUTFAĞI

Külçe, Su Terazisi, Dar Vakit Günleri gibi kitapların yazarı da olan Sönmez’in Anadolu yakasındaki beyaz eşya dükkanı da uzun yıllardır edebiyat çevrelerinin uğrak noktası haline geldi.

Müjdat Uluçam’ın BirNokta’daki makalesinde belirttiği gibi sanat ve edebiyat dergileri edebiyatın mutfağı gibidir. Bu anlamda Sönmez’in büyük bir emek ve sabırla 200. sayıya taşıdığı BirNokta dergisi de pek çok isme kapı açtı, yerli edebiyat verimlerinin filizlendiği mecralardan biri oldu. Edebiyat tarihimizde uzun soluklu dergilerin azlığı dikkate alınırsa, Mart 2001’de yayın hayatına başlayan derginin 200 sayılık değeri daha iyi anlaşılacaktır.

Mürsel Sönmez, BirNokta dergisinin varlık sebebini kendi ifadeleriyle şöyle tanımlıyor: ‘BirNokta, öncelikli olarak Edebiyat ve Diriliş Dergileri ile bu toprakların öz ruhuna yaslı tüm verimlerin ilhamıyla varlık alanına çıkmış bir dergidir.’

SÖMÜRÜYE HAYIR

Edebiyat dünyasında temsil edilen değeri ise şu sözlerle dile getiriyor: ‘Tüm beşeri uğraş ve hayat alanlarını sömürgen amaçları doğrultusunda klonlayan egemen dizgenin ‘edebiyata karşı edebiyat’ denilebilecek sahte metinlerine, GDO’lu yapay yazarlarına ve şöhret zaafıyla onlara biat eden kompleksli kalemşorlarına sırt çevirerek canımızdan damıttığımız sözler söyledik. Biz edebiyatla uğraştık, şiir yazdık, şiirlerimizde dua ettik, niyaz ettik, büyük ruhu (medeniyetimizi) geri çağırdık ve buna devam ediyoruz. ’