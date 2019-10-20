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''Sinema bizi bir araya getiriyor''

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi iş birliğiyle düzenlenen 7. Boğaziçi Film Festivali, başrolünde Vincent Cassel’in yer aldığı ‘The Specials’ filminin gösterimiyle başladı.

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TürkMedya’nın Kurumsal İletişim Ortağı olduğu festivalin açılış programı, Grand Pera Emek Sahnesinde gerçekleştirildi. Festival Başkanı Ogün Şanlıer, festivale olan ilginin yoğun olmasından dolayı mutluluğunu dile getirdi ve şunları kaydetti: “Boğaziçi Kültür Sanat Vakfını kurmuş bulunmaktayız. Biz bir yandan film festivalini yaparken bir yandan da Hollywood’da Los Angeles Türk Filmleri Festivali’ni yapacağız. Bu festival kasım ayında olacak.” Şanlıer, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı, Filipinli yönetmen Brillante Ma Mendoza’ya ‘Onur Ödülü’ takdim etti. Mendoza, Türk filmleri ve Türk film yapımcılarının dünya çapında bir üne sahip olduğuna değinerek “Burada bulunmaktan ve onur ödülünü almaktan dolayı çok gurur duyuyorum. Dünyanın çok uzak bir yerinden ve farklı bir kültüründen buraya geliyorum fakat biliyorum ki sinema bizi bir araya getiriyor. Çünkü sinemanın sanatsal yönü insanları bir araya getiriyor” dedi.

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