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'Sinema dünyası varlık içinde yokluk çekiyor'

İsrafil Kuralay: Destek deyince akla sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı geliyor. Oysa kaynaklar arasında yerel yönetimler ve iş dünyası da var. Sinemacılarımız varlık içinde yokluk çekiyor. 

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı ve yazar İsrafil Kuralay, sinemada yeni kaynaklar üretilmesi gerektiğini belirterek, “Destek deyince akla sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı geliyor. Kendileri büyük katkı sağlıyorlar ama bizim devasa yerel yönetimlerimiz de var. İş adamlarımıza da bu konuda görevler düşüyor. Varlık içinde yokluk çekiyoruz” dedi.

Siyer Vakfı’nın Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) katkılarıyla düzenlediği Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın Sinema Söyleşileri başladı. Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi’nde gerçekleştirilen “Sinemanın Dünü Bugünü Yarını” başlıklı söyleşiye İhsan Kabil, İsrafil Kuralay ve yapımcı Nazif Tunç katıldı. 

BİR HAFTA SÜRECEK

Nazif Tunç, milli sinemanın ortaya çıkışının Milli Türk Talebe Birliği’nde (MTTB) olduğunu aktardı. Sinemacılarda öykünmeci bir taraf olduğunu vurgulayan Tunç, milli sinemayı sahiplenmekle ilgili yaşanan tereddütleri de yadırgadığını belirtti.      

İsrafil Kuralay ise sinemada değerler üzerine bir konuşma yaparak, Türk sinemasının akademik açıdan olgunluğa eriştiğinin altını çizdi. Kuralay, sinemada yeni kaynaklar üretilmesi gerektiğini belirtti. İhsan Kabil de Türk sinema tarihinin dönüm noktaları hakkında bilgiler verdi. Sinema söyleşileri, hafta boyunca toplam 13 oturumda 30’dan fazla sinemacı ve edebiyatçıyı ağırlayacak.      

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