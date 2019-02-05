14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,218
  • 5,9709
  • 220.099
  • 102.255
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

'Sinema tamam sıra müzikte'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sinema yasasının ardından sıranın turizm ve müzik yasalarında olduğunu söyledi. Ersoy, müzikte kapsamlı bir yasa için çalıştıklarını kaydetti. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sinema yasasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ve resmi gazetede yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girdiğini söyledi. Türkiye’de yerli film seyretme oranının yüzde 63 gibi dünya standartlarının açık ara üstünde olduğunu dile getiren Ersoy, yeni yasayla birlikte izleyici sayısının 44 milyondan 100 milyona çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi. 

Bakan Ersoy ailesi ile birlikte Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği Organize İşler/Sazan Sarmalı filmini izledi. Bakan burada yaptığı açıklamada, “Önemli olan Türk sinemasının gelişmesi, sadece Türkiye’de değil dünyada gelişmesi. 350 milyon dolarlık bir film sektörü oluşmuş. Bunu büyütmeliyiz” dedi. 

Ersoy, Turizmle ilgili yasayı da hızlıca geçirdikten sonra telif hakları yasasını gündemlerine alacaklarının altını çizdi. Ersoy müzikte telif yasasının daha ayrıntılı olacağını söyledi ve ekledi: “O biraz daha kapsamlı bir yasa, çok geniş kitleleri içeriyor. Sadece müzik demeyin ona, sinema vesaire gibi oyuncuların da telif hakları var. Çıktı mı hepsi beraber çıkacak. Taraflarla yoğun toplantılar yapıyoruz.” 

HER BÖLGEYE SİNEMA

Ersoy yunları söyledi: Cumhurbaşkanımız son bir talimat daha verdi, ‘Sinema olmayan bölge kalmasın.’ dedi. Bu talimatı da yerine getireceğiz. Önemli olan sinema salon sayısını artırmak. 

İNSANIN ASABINI BOZMA!

Bazı sinema salonlarının yeni yasadan haberi yok hala. 6 ay sonra yürürlüğe girecek diye filmin önüne konulan reklamları yarım saat tutmanın alemi yok. Bir an önce yeni yasaya uymak lazım. İşletmecilere sesleniyorum, seyircinin asabını bozmayın!   

Sinema çıkışı sohbet 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yönetmeni ve senaristi Yılmaz Erdoğan’la birlikte “Organize İşler Sazan Sarmalı” filmini izledi. Zorlu Center sinema salonundaki bir seansa katılan Ersoy’a, eşi Pervin ve oğlu Mehmet Reşat’ın yanı sıra, aile dostları eşlik etti. Bakan filmi beğendiğini ifade etti. Yılmaz Erdoğan da ‘Sizi ağırlamak büyük bir zevkti’ dedi. 

MÜYORBİR’de telif geliri arttı 

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR), üyelerine ödenen telif haklarının artmasını sağladı. Yönetiminde 2 dönemdir Burhan Şeşen, Belkıs Akkale, Edip Akbayram, Suavi, Onur Akın, Suzan Kardeş, Metin Özülkü, Tolga Sağ ve Hüseyin Turan’ın yer aldığı MÜYORBİR’in telif gelirlerini artırma çalışmaları sonuç verdi.

Bir yandan tasarruf tedbirleri alan diğer yandan da lisanslamayı yaygınlaştıran ve diğer meslek birlikleri ile OLB (Ortak Lisanslama Birimi) çatısı altında iş birliği yapan MÜYORBİR’in 2 bin üyesine ödenen telif hakları yüzde 10 arttı. Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜYORBİR Başkanı Burhan Şeşen, dünyada yaşanan ekonomik dalgalanmalara ve dijitalleşmenin bir sonucu olarak albüm satışlarının düşmesine rağmen üyelerinin haklarını sonuna kadar takip ettiklerini belirtti. Şeşen, üyelerin parasını harcamak istemedikleri için farklı yöntemlerle tasarruf tedbirleri uyguladıklarını ifade etti.      

Milli savunma sanayiinde müthiş başarı! ÇAFRAD´ın testleri tamam

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Angelina Jolie Arakanlı Müslümanları ziyaret edecek

Angelina Jolie Arakanlı Müslümanları ziyaret edecek

"Trump günün yüzde 60'ını kendine ayırıyor"

'Trump günün yüzde 60'ını kendine ayırıyor'

Küresel ısınma Himalaya buzullarını eritecek

Küresel ısınma Himalaya buzullarını eritecek

Şırnak'ta terör operasyon: Hepsi imha edildi

Şırnak'ta terör operasyon: Hepsi imha edildi

İran'dan AB'ye INSTEX eleştirisi: Oturup sizi beklemeyeceğiz

İran'dan AB'ye INSTEX eleştirisi: Oturup sizi beklemeyeceğiz

Kayıp 3 gencin cansız bedenine ulaşıldı

Kayıp 3 gencin cansız bedenine ulaşıldı

'Babamın serbest bırakılması yönünde bir işaret yok'

'Babamın serbest bırakılması yönünde bir işaret yok'

BM Venezuela kararını açıkladı

BM Venezuela kararını açıkladı
 

POPÜLER HABERLER

Milli savunma sanayiinde müthiş başarı! ÇAFRAD´ın testleri tamam

Milli savunma sanayiinde müthiş başarı! ÇAFRAD´ın testleri tamam

Yerli otomobil için 'kenevir' önerisi

Yerli otomobil için 'kenevir' önerisi

Yarım tonluk ölü orkinoslar karaya vurdu

Yarım tonluk ölü orkinoslar karaya vurdu

GSS prim borcundan kurtulmak için son fırsat

GSS prim borcundan kurtulmak için son fırsat

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA