'Sinema tamam sıra müzikte'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sinema yasasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ve resmi gazetede yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girdiğini söyledi. Türkiye’de yerli film seyretme oranının yüzde 63 gibi dünya standartlarının açık ara üstünde olduğunu dile getiren Ersoy, yeni yasayla birlikte izleyici sayısının 44 milyondan 100 milyona çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Bakan Ersoy ailesi ile birlikte Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği Organize İşler/Sazan Sarmalı filmini izledi. Bakan burada yaptığı açıklamada, “Önemli olan Türk sinemasının gelişmesi, sadece Türkiye’de değil dünyada gelişmesi. 350 milyon dolarlık bir film sektörü oluşmuş. Bunu büyütmeliyiz” dedi.

Ersoy, Turizmle ilgili yasayı da hızlıca geçirdikten sonra telif hakları yasasını gündemlerine alacaklarının altını çizdi. Ersoy müzikte telif yasasının daha ayrıntılı olacağını söyledi ve ekledi: “O biraz daha kapsamlı bir yasa, çok geniş kitleleri içeriyor. Sadece müzik demeyin ona, sinema vesaire gibi oyuncuların da telif hakları var. Çıktı mı hepsi beraber çıkacak. Taraflarla yoğun toplantılar yapıyoruz.”

HER BÖLGEYE SİNEMA

Ersoy yunları söyledi: Cumhurbaşkanımız son bir talimat daha verdi, ‘Sinema olmayan bölge kalmasın.’ dedi. Bu talimatı da yerine getireceğiz. Önemli olan sinema salon sayısını artırmak.

İNSANIN ASABINI BOZMA!

Bazı sinema salonlarının yeni yasadan haberi yok hala. 6 ay sonra yürürlüğe girecek diye filmin önüne konulan reklamları yarım saat tutmanın alemi yok. Bir an önce yeni yasaya uymak lazım. İşletmecilere sesleniyorum, seyircinin asabını bozmayın!