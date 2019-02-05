'Sinema tamam sıra müzikte'
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sinema yasasının ardından sıranın turizm ve müzik yasalarında olduğunu söyledi. Ersoy, müzikte kapsamlı bir yasa için çalıştıklarını kaydetti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sinema yasasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ve resmi gazetede yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girdiğini söyledi. Türkiye’de yerli film seyretme oranının yüzde 63 gibi dünya standartlarının açık ara üstünde olduğunu dile getiren Ersoy, yeni yasayla birlikte izleyici sayısının 44 milyondan 100 milyona çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.
Bakan Ersoy ailesi ile birlikte Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği Organize İşler/Sazan Sarmalı filmini izledi. Bakan burada yaptığı açıklamada, “Önemli olan Türk sinemasının gelişmesi, sadece Türkiye’de değil dünyada gelişmesi. 350 milyon dolarlık bir film sektörü oluşmuş. Bunu büyütmeliyiz” dedi.
Ersoy, Turizmle ilgili yasayı da hızlıca geçirdikten sonra telif hakları yasasını gündemlerine alacaklarının altını çizdi. Ersoy müzikte telif yasasının daha ayrıntılı olacağını söyledi ve ekledi: “O biraz daha kapsamlı bir yasa, çok geniş kitleleri içeriyor. Sadece müzik demeyin ona, sinema vesaire gibi oyuncuların da telif hakları var. Çıktı mı hepsi beraber çıkacak. Taraflarla yoğun toplantılar yapıyoruz.”
HER BÖLGEYE SİNEMA
Ersoy yunları söyledi: Cumhurbaşkanımız son bir talimat daha verdi, ‘Sinema olmayan bölge kalmasın.’ dedi. Bu talimatı da yerine getireceğiz. Önemli olan sinema salon sayısını artırmak.
İNSANIN ASABINI BOZMA!
Bazı sinema salonlarının yeni yasadan haberi yok hala. 6 ay sonra yürürlüğe girecek diye filmin önüne konulan reklamları yarım saat tutmanın alemi yok. Bir an önce yeni yasaya uymak lazım. İşletmecilere sesleniyorum, seyircinin asabını bozmayın!
Sinema çıkışı sohbet
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yönetmeni ve senaristi Yılmaz Erdoğan’la birlikte “Organize İşler Sazan Sarmalı” filmini izledi. Zorlu Center sinema salonundaki bir seansa katılan Ersoy’a, eşi Pervin ve oğlu Mehmet Reşat’ın yanı sıra, aile dostları eşlik etti. Bakan filmi beğendiğini ifade etti. Yılmaz Erdoğan da ‘Sizi ağırlamak büyük bir zevkti’ dedi.
MÜYORBİR’de telif geliri arttı
Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR), üyelerine ödenen telif haklarının artmasını sağladı. Yönetiminde 2 dönemdir Burhan Şeşen, Belkıs Akkale, Edip Akbayram, Suavi, Onur Akın, Suzan Kardeş, Metin Özülkü, Tolga Sağ ve Hüseyin Turan’ın yer aldığı MÜYORBİR’in telif gelirlerini artırma çalışmaları sonuç verdi.
Bir yandan tasarruf tedbirleri alan diğer yandan da lisanslamayı yaygınlaştıran ve diğer meslek birlikleri ile OLB (Ortak Lisanslama Birimi) çatısı altında iş birliği yapan MÜYORBİR’in 2 bin üyesine ödenen telif hakları yüzde 10 arttı. Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜYORBİR Başkanı Burhan Şeşen, dünyada yaşanan ekonomik dalgalanmalara ve dijitalleşmenin bir sonucu olarak albüm satışlarının düşmesine rağmen üyelerinin haklarını sonuna kadar takip ettiklerini belirtti. Şeşen, üyelerin parasını harcamak istemedikleri için farklı yöntemlerle tasarruf tedbirleri uyguladıklarını ifade etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.