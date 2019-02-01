Yapımcı Mehmet Bozdağ, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın sinema sektörünün temsilcilerini kabul ettiği toplantıyı değerlendirdi. Bozdağ, “Başkan Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve sinemacıların ortak bir sinerjide buluşması, dertlerin hemen hemen aynı olması, Türkiye adına bütüncül bir fotoğraf ortaya koydu. Yeni sinema yasasıyla sinema ve dizi sektöründe en büyük engeller kalktı” dedi.

GELECEK İÇİN GÜVEN

Diriliş Ertuğrul dizisinin de yapımcılığını üstlenen Bozdağ, Türk sinemasının geleceği açısından da önemli bir adım atıldığına işaret ederek, “Başkan Erdoğan’ın bu meseleyi ne kadar önemsediğini daha iyi görmüş olduk’ ifadelerini kullandı. Yapımcı ve senarist Birol Güven de “Sinema yasası, sinemanın geleceğini teminat altına alan, yeni sinemacıların önünü açan, çok önemli teşviklerin olduğu, sadece milli sinemamızı değil, aynı zamanda dünya sinemasına da katkıda bulunan kazanımların olduğu bir yasa” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Yapımcı Elif Dağdeviren de toplantının oldukça verimli ve samimi geçtiğini dile getirdi. Dağdeviren, yasanın bu kadar hızlı çıkmasının önemine işaret etti.

DÖNÜM NOKTASI OLDU

Oyuncu Bülent İnal ise yasanın önemine değinerek, şunları söyledi: “Bu yeni yasa sinema ve televizyon sektöründe çok uzun süredir devam eden birikmiş sorunların aşılmasında kıymetli bir dönüm noktası olacak. Bu yasayla hem dizilerimizin hem filmlerimizin dünyada daha fazla etki alanı yaratacağını düşünüyorum.”