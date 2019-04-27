'Sinemada bizi çok ağlattılar'

Koçyiğit’in bu haftaki konuğu Türk Sineması’nın Sultan’ı Türkan Şoray oldu. Cushing sendromunu atlattığını belirten Şoray “Hastalığın ardından koşmaya bile başladım” dedi. “En büyük tutkum sinema ve Yağmur’um” diyen Şoray, Yağmur’un doğumundan önce çok anne rolü oynadığını Yağmur’u kucağına verdiklerinde ise “Gayri ihtiyarı kamera aradım, film mi acaba diye?” sözlerine, Koçyiğit “O kadar çok çalışıyorduk ki ben de Gülşah’ı büyütürken anneliği tadamadım” dedi. Yeşilçam’da film çekmenin zorluklarından bahseden Şoray’ın “Sinemada çok ağlattılar bizi, belki de iyi oldu, içimizi döktük o sahnelerde” sözleri ise güldürdü. Türkan Şoray, kadın tablolarından oluşan resimlerini bir açık arttırmayla satıp bir kadın derneğine bağışlayarak, kadın hareketine katkıda bulunmak istediğini de sözlerine ekledi.