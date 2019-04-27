22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9413
  • 6,6288
  • 245.605
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

'Sinemada bizi çok ağlattılar'

Türk Sineması’nın usta ismi Hülya Koçyiğit, sinemanın hazinelerini TRT 2’de yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programında ağırlamaya devam ediyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Koçyiğit’in bu haftaki konuğu Türk Sineması’nın Sultan’ı Türkan Şoray oldu. Cushing sendromunu atlattığını belirten Şoray “Hastalığın ardından koşmaya bile başladım” dedi. “En büyük tutkum sinema ve Yağmur’um” diyen Şoray, Yağmur’un doğumundan önce çok anne rolü oynadığını Yağmur’u kucağına verdiklerinde ise “Gayri ihtiyarı kamera aradım, film mi acaba diye?” sözlerine, Koçyiğit “O kadar çok çalışıyorduk ki ben de Gülşah’ı büyütürken anneliği tadamadım” dedi. Yeşilçam’da film çekmenin zorluklarından bahseden Şoray’ın “Sinemada çok ağlattılar bizi, belki de iyi oldu, içimizi döktük o sahnelerde” sözleri ise güldürdü. Türkan Şoray, kadın tablolarından oluşan resimlerini bir açık arttırmayla satıp bir kadın derneğine bağışlayarak, kadın hareketine katkıda bulunmak istediğini de sözlerine ekledi. 

Sıcak su hattı patladı, yol çöktü, yolcu otobüsündekiler mahsur kaldı!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terör örgütüne ağır darbe: 36 sığınak imha edildi

Terör örgütüne ağır darbe: 36 sığınak imha edildi

Rus ajan için karar verildi

Rus ajan için karar verildi

Albayrak'tan 'Gıda komitesi' açıklaması

Albayrak'tan 'Gıda komitesi' açıklaması

Altın renkli Panamera trafikten men edildi

Altın renkli Panamera trafikten men edildi

Türkiye de katılmıştı... Başarıyla tamamlandı

Türkiye de katılmıştı... Başarıyla tamamlandı

Buket Aydın'ın işine son verildi

Buket Aydın'ın işine son verildi

Esenyurt'ta yol çöktü: Binalar tahliye edildi

Esenyurt'ta yol çöktü: Binalar tahliye edildi

Venezuela´da polis helikopteri düştü: General ve pilot öldü

Venezuela´da polis helikopteri düştü: General ve pilot öldü
 

POPÜLER HABERLER

D-100´de makas atarak ilerleyen trafik magandası yakalandı

D-100´de makas atarak ilerleyen trafik magandası yakalandı

Tarihin en büyük ikinci elması satışta!

Tarihin en büyük ikinci elması satışta!

'Ana Tanrıça Kibele' bulunmuştu, kazılar yeniden başlayacak...

'Ana Tanrıça Kibele' bulunmuştu, kazılar yeniden başlayacak...

Bir zamanlar eğlencenin durağıydı, şimdi ise...

Bir zamanlar eğlencenin durağıydı, şimdi ise...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA