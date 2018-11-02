Sinemada ‘ortak’lık deneyim ister

TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven, Bulgar yapımcı Borislav Chouchkov ve yapımcı Zeynep Atakan, 6. Boğaziçi Film Festivali kapsamında düzenlenen “Bağımsız Filmler İçin Ortak Yapım Süreçleri” başlıklı etkinliğe katıldı. TürkMedya kurumsal ortaklığıyla gerçekleşen festivalin “Bosphorus Film Lab” bölümünde düzenlenen etkinlik, Akademi Beyoğlu’nda gerçekleştirildi.Etkinlikte konuşan TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Güven, senaryo aşamasına gelmiş ve TRT’nin uzman ekibi tarafından yapılan değerlendirme sonunda seçilen projelerin yapımında destek verdiklerini aktardı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT’nin sinemaya destek konusunda öne çıkan kurumlar olduğunu anlatan Güven, bir projenin bakanlıktan destek alarak TRT’ye gelmesi halinde bir adım öne çıktığını söyledi. Borislav Chouchkov da ortak yapımcı olmanın detaylarını anlattı. “Bulgaristan’da özel sektörün parasıyla iş yapmıyoruz. Asıl para fonlardan geliyor” diyen Chouchkov, ortak yapımcılık konusunda Bulgaristan’da çok iyi bir sistem olduğunu aktardı. Chouchkov, “Yılda 4 başvuru yapabiliyorsunuz. Cevap da 4-6 hafta sonrasında geliyor. Yani son derece hızlı. Para miktarı her proje için 250 bin avro civarında. Az bir miktar sayılmaz” ifadelerini kullandı.

SABIR İSTEYEN SÜREÇ

Yapımcı Zeynep Atakan ise ortak yapımın çok önemli bir konu olduğuna dikkati çekerek, “Ortak yapım yapabilmek, ‘Bir ortak buldum. Avrupa fonlarına gidip oradan para aldım. O kadarıyla da filmi bitirdim.’ gibi bir şey değil. Bu gerçekten bir kıvam, bilgi ve deneyim. Sabırlı olmayı gerektiren bir süreç. Bu süreci iyi yönetirseniz, sonuçlar mutlaka bir başarıya ulaşıyor” dedi.