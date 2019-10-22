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Sinemada yeni dönem: 'Halk Günü' sayısı haftada ikiye çıkarılacak

Sinemalarda 'Halk Günü' uygulaması haftada iki kez olacak. Sinema biletiyle başka bir ürün paket halinde satılamayacak, sinema filmleri gösterim tarihinden 5 ay geçmeden ücretli yayın yapan platformlarda, 6 ay geçmeden ücretsiz yayın yapan platformlarda gösterilemeyecek.

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Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle sinema salonu işletmecilerinin sinema salonlarına, gösterilen filmlere ve sinema biletlerine ilişkin bilgileri Bakanlığa iletmeleri zorunlu hale getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, "bilgi paylaşımı hususunda şeffaflık sağlamak, paydaşların güvenilir bir ortamda faaliyetlerini sürdürmelerine katkıda bulunmak" amacıyla ülke genelinde satılan tüm bilet bilgilerinin eş zamanlı toplandığı uygulama hazırlandı. Sektör paydaşlarının kullanımına açılacak uygulamayla elde edilen istatistikler, sektörel raporlamalarda ve gelecek öngörülerinde de kullanılacak, sektörel planlamada kaynak teşkil edecek.

Düzenlemeyle reklam süreleri 10 dakikayla sınırlandırılacak. Sinema seyircisinin sinemaya gitme tercihlerini etkileyen ve filmlerin tanıtılmasını sağlayan fragmanların, film öncesinde en az 3 dakika gösterimi zorunlu olacak.

- BİLETLE BAŞKA BİR ÜRÜN PAKET HALİNDE SATILAMAYACAK
 

Yönetmelikte, biletle birlikte başka ürünlerin satılması konusunda sinema salonu işletmecileri ile yapımcılar arasında yaşanan sorunun çözülmesine ilişkin, "Sinema salonu işletmecileri ya da sinema filmi bileti satan diğer gerçek veya tüzel kişiler, sinema filmi bileti ile birlikte başka bir ürünün satışını aynı anda yapamaz, sinema biletini başka bir ürün veya hizmetin satın alınması şartına bağlayamaz." düzenlemesi de yer alıyor.

Sinema salonu işletmecileri bilet ve diğer ürün fiyatlarında ayrı ayrı indirimler yapabilecek ancak sinema bileti ile başka bir ürünü paket halinde satamayacak.

- İNDİRİMLİ BİLETLER ÇEŞİTLENİYOR
 

Sinema salonu işletmecileri, filmin yapımcısı veya dağıtımcısı arasında yapılan sözleşmeler çerçevesinde "belirli yaş ve üzeri bileti", "engelli bileti", "şehit yakını ve gazi bileti", "halk günü bileti", "internet bileti", "kamu meslek grubu bileti", "öğrenci bileti" ve "sabah seansı bileti" türlerinde indirim yapabilecek.

"Halk Günü" sayısı haftada ikiye çıkarılacak.

- YAŞ SINIFLARI DEĞİŞECEK, FRAGMANLAR SINIFLANDIRILACAK
 

Ülke içinde üretilen veya ithal edilen sinema filmleri için çocukların korunması amacıyla uygulanan yaş sınıfları, çocukların fiziki ve psikolojik gelişimleri, uluslararası uygulamalar ve uzman görüşleri çerçevesinde "genel izleyici, 6A, 6 , 10A, 10 , 13A, 13 , 16 ve 18 " olarak yeniden düzenlendi.

Sinema filmi öncesinde veya arasında gösterilen fragmanların, gösterimi yapılan sinema filmi için belirlenmiş işaret ve ibarelere uygun olması zorunlu olacak.

Fragmanlar da sinema filmleri gibi sınıflandırılacak ve aileler çocuk filmlerinde korku filmi fragmanları görmeyecek.

- DİJİTAL PLATFORMLARDA EŞ ZAMANLI GÖSTERİM YAPILAMAYACAK
 

Sinema salonlarında ilk kez ticari dolaşıma girecek değerlendirme ve sınıflandırması yapılmış sinema filmleri, gösterime girdiği tarihten itibaren ücretli yayın yapılan kablo, uydu, karasal, internet ve diğer ortamlarda 5 ay geçmeden, ücretsiz yayın yapılan uydu, karasal, internet ve diğer ortamlarda 6 ay geçmeden ticari amaçla yayınlanamayacak veya umuma iletilemeyecek.

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