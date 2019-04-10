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Sinemaya 32 milyon liralık devlet desteği

Kültür Bakanlığı, sinemaya 32 milyon lira destek sağlayacak. Uluslararası alandaki rekabet gücünü artırmanın amaçlandığı animasyon türünde ise üç film desteklenecek.

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Kültür ve Turizm Bakanlığınca, sinema sektörüne 32 milyon lira destek sağlama kararı alındı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019-2 sayılı Sinema Destekleme Kurulu kararı uyarınca, “İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen” ve “Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım” türlerinde 38 projeye 32 milyon 350 bin lira destek sağlayacak. 

İLK FİLMLERE 9 MİLYON

Sinema alanındaki projeler, meslek birliklerince belirlenen isimler ile akademisyen ve uzmanlardan oluşan 14 kişilik destekleme kurulunca değerlendirildi. İlk filmini gerçekleştirecek yönetmen desteğiyle genç ve umut vadeden yönetmenlerin ilk sinema filmlerini yapabilmelerine olanak sağlanırken, deneyimli sinemacıların yeni projelerine de destek verildi. Bakanlığın uluslararası alandaki rekabet gücünü artırmayı amaçladığı animasyon türünde de 3 uzun metrajlı film desteklendi. 394 projenin değerlendirildiği kurul toplantısında, ilk filmini çekecek 13 yönetmenin projesine 9 milyon 250 bin lira, 25 uzun metrajlı kurgu film yapım projesine ise 23 milyon 100 bin lira olmak üzere toplam 32 milyon 350 bin lira destek verildi. Türk sinemasındaki gelişimin sürdürülebilir hale getirilebilmesi amacıyla Bakanlıkça hazırlanan yeni Sinema Kanunu, ocak ayında yasalaşmıştı. Kanunla mevcut desteklere ek olarak yabancı film yapım desteği, ortak yapım desteği, yerli film gösterim desteği, dizi film desteği, çekim sonrası desteği türlerinde de destek verilebilmesine imkan sağlandı. Yeni Sinema Kanunu ile önde gelen birçok uluslararası yapımın, Türkiye’de çekilmesi ve ülke tanıtımının küresel çapta güçlendirilmesi amaçlanıyor. 

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