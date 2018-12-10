Siz sanat üretmezseniz kuzu kuzu bakarsınız

Karikatürist, oyuncu ve senarist Hasan Kaçan, fikir ve sanat üretiminin önemine işaret ederek, “Siz bir şey üretmezseniz sizin yerinize başkası yazar, biz de içinde ne olduğunu bilmeden kuzu kuzu seyrederiz. Sanatla alakadar olmamız lazım. Çünkü sanat olmadan olabilemezsin” dedi.

Medya Sanat Merkezi tarafından Bahariye Mevlevihanesi’nde düzenlenen ‘Mücerret Buluşmaları’nın bu ayki konuğu Hasan Kaçan oldu.

Oyun hamuru muyuz?

İnsanların Batı dünyasının yönlendirmelerine açık olduğunu aktaran Kaçan, “Adam pantolonu alıyor, yırtıyor, sonra insanlara bu pantolonu giydiriyor. Yırtık bir şeyi giymek çok ayıptı, hemen yamardık. Şimdi bunu üreten küresel kafa o pantolonu yırttı, biz de aldık ya şimdi başka bir yerinden yırtılsa üzülüyoruz. Bizi oyun hamuru gibi şekillendiriyorlar. Bizi böyle bir takım robotlara çeviriyorlar” ifadelerini kullandı.

Fikir ve sanat üretiminin önemine işaret eden Kaçan, insanı “iyi” yapan unsurlardan birinin sanat olduğuna dikkati çekerek, yerli kültürü oluşturan unsurların az bilindiğine vurgu yaptı. Hayatı çok hızlı yaşamamak ve doğasını bozmamak gerektiğinin altını çizen Kaçan, “Adamlar hem bilimsel hem milimsel çalışıyor. Biz şu duruma 100 küsur yılda geldik. ‘Kim uğraşacak 100 yıl bununla?’ dememiş, sabretmiş, milim milim oya gibi işlemiş, beni bu duruma getirmiş. Bizim de yapmamız gereken, milim milim, mümkünse daha hızlı, şuur altındaki tahribatı çözmek” şeklinde konuştu.