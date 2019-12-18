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Kültür Sanat

Son dakika... Usta yönetmen Tunç Başaran vefat etti

Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Tunç Başaran, İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İşte 'Uçurtmayı Vurmasınlar', 'Piano Piano Bacaksız', 'Abuzer Kadayıf' ve 'Uzun İnce Bir Yol' gibi pek çok başarılı filme imza atan ünlü yönetmen Tunç Başaran hakkında merak edilenler...

18.12.2019  11:24 - Güncelleme: 18.12.2019  11:29

Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Tunç Başaran, İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tunç Başaran sinema kariyerinde,  'Uçurtmayı Vurmasınlar', 'Piano Piano Bacaksız', 'Abuzer Kadayıf' ve 'Uzun İnce Bir Yol' gibi başarılı filmlere imza attı.

TUNÇ BAŞARAN KİMDİR?

Tunç Başaran, 1 Ekim 1938 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Çocukluğu ve gençliği İstanbul’un Fatih semtinde geçmiş. Yaşamını değiştiren yerin, eskiden Direklerarası adı verilen Şehzadebaşı olduğunu söyler; çünkü orada yedi sekiz sinema vardır. Altı yaşından itibaren o sinemalarda oynayan filmlerle haşır neşir olur. Sevgili dostu, yazar İslam Çupi’yle Fatih Kaymakamlığı karşısındaki Hava Şehitleri Parkı’nın parmaklıklarına oturur, seyrettikleri filmleri tartışırlar. Ona John Ford lâkabını takan da Çupi’dir. 17 yaşındayken evden kaçar. Amacı kaçak olarak bir şilebe binip Amerika’ya gitmektir. Sinemacı olacaktır ve Charlton Heston’u görecektir her nedense. Adapazarı’nda yakalanır.
 
Edebiyat Fakültesi’nde okurken yönetmen Memduh Ün’le tanışır. Yazdığı bir senaryoyu okuyan Ün kendisine asistanlık teklif eder. Dört sene Ün’ün yanında çalışır. “Ne öğrendiysem ondan öğrendim” der Başaran. O arada Lütfi Akad, Halit Refiğ, Atıf Yılmaz, Ertem Göreç gibi ünlü yönetmenlerin yanında da asistanlık yapar.

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