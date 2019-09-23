''Son gelişim olmayacak''

Michael Jackson ile Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ve Türkiye’ye yerleştikten sonra İslamiyet’i seçerek Müslüman olan ABD’li caz sanatçıcı Della Miles, Konya’da Mevlana Müzesi’ni ziyaret etti. Konya’ya gelen Della Miles, Türk-İslam mutasavvıfı ve şairi Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin 812. doğum yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen “16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali”nin açılış programına katıldı. Ardından Mevlana Müzesi’ni ziyaret eden Miles, yetkililerden müzenin bölümleri hakkında bilgi aldı. Miles, kente ilk kez geldiğini ancak bunun son gelişi olmayacağını söyledi. Konya’nın kendisi için bir eğitim şehri olduğunu ifade eden Miles, “Bugün Mevlana’yı gezerek, büyük bir pozitif enerji aldım. Burada huzur buldum. Çok şey öğrendim ve öğrenmeye devam ediyorum.” diye konuştu. Festival sırasında sahnedekileri izlerken sahnede olmayı çok istediğini dile getiren sanatçı ‘’Çok etkilendim. Bu yıl hazırlıksızım ama seneye muhakkak burada olacağım’’ dedi.

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdulsettar Yarar, Della Miles’a ney hediye etti.