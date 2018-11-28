Sonsuz merakları olan bir entelektüeldi
Sosyal psikolog, düşünür ve yazar Prof. Dr. Erol Güngör, doğumunun 80. yıl dönümünde anıldı.
Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası’nda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan üniversite rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı şeref duyduğunu ifade etti.
ZEKİ VE ESPRİLİYDİ
Osmanlı iktisat tarihi üzerine yaptığı çalışmalar ile tanınan tarihçi Mehmet Genç de Güngör’le yakın arkadaş olduklarından bahsederek, “Erol, çok esprili, zeki bir adamdı. Çabuk anlıyor, hızlı öğreniyor ve çok yazıyordu ama konuşması azdı. Sürekli sahaflara giderdi. Entelektüel olarak sonsuz bir merakı vardı” dedi. Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu da Güngör’le üniversitede 4 yıl boyunca aynı odayı paylaştıklarını aktararak, “Derya gibi birisiydi. Onunla bir aradayken kendimi orta okul öğrencisi olarak bir muallimle berabermiş gibi hissetmiştim” şeklinde konuştu. Cüceloğlu, Güngör’ün toplumsal değer ve kültür konusunda müthiş bir tarihi bilgiye sahip olduğuna dikkat çekti. Erol Güngör’ün eşi Şeyma Güngör ise bu ay Yer-Su yayınları tarafından, eşinin “Doktora-Doçentlik-Profesörlük Tezleri” ile “İslam Tasavvufunun Meseleleri” adlı kitapları okuyucuyla buluşturduklarını aktardı.
‘Milliyetçiliği yeniden güncelledi’
Etkinliğe katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da ErolGüngör’ün, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik adlı eseriyle milliyetçiliği yeniden formatlayıp güncelleştiren bir ilim adamı olduğunu ifade etti. Kurtulmuş ‘’Erol Güngör’ün, Türk düşünce hayatında bıraktığı izler bakımından çok önemli temel vasıfları var. Güngör, ilim adamı olma vasfından önce bir dava insanıdır. Anadolu’nun yeniden yükselmesi, yücelmesi, milletimizin yeniden ileriye gitmesi davasına kendisini adamış bir deha, bir bilge, bir bilim adamı ve bir düşünürdür’’ şeklinde konuştu.
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