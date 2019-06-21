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Steven Seagal Aylan Bebek için geliyor

ABD’li oyuncu Steven Seagal, Yunanistan’a geçmeye çalışırken bindikleri botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum’da kıyıya vuran Aylan bebeğin hikayesini anlatan filmde oynayacak.

  • STAR
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DÜNYACA ünlü ABD’li aktör ve insani yardım elçisi Steven Seagal, Taba-AmCham Başkanı Ali Osman Akat’ın daveti ile Türkiye’ye geliyor. Seagal, 2015 yılında ailesiyle birlikte Yunanistan’a geçmeye çalışırken bindikleri botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum’da kıyıya vuran üç yaşındaki Aylan bebeğin hikayesini anlatan filmde oynayacak.

2 Eylül 2015’te ailesiyle birlikte Yunanistan’a geçmeye çalışırken bindikleri botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum’da kıyıya vuran üç yaşındaki Aylan Kurdi, tüm dünyayı sarsmıştı. Daha önce birçok kısa filmi çekilen Aylan Bebek’in hikayesi ve insanlık utancı şimdi film oluyor. Yapımcılığını George Edde, yönetmenliğini İslamafobia filminin de yönetmeni Ömer Sarıkaya’nın yapacağı, çekimleri Bodrum’da gerçekleşecek Aylan Bebek filminde Steven Seagal’a Ali Sabri Belaid, Willma Elles, Mitat Aristo, Efraim Hanna, Talat Atilla, Mustafa Ayhan, Mike Mitchell, Hripisime Sargsyan, Adnan Koç ve Aydan Çakır eşlik edecek.

ONUR DUYDUM

Bu yıl yayınlanması planlanan Aylan Bebek filminin sponsorluğunu üstlenen Türk Amerikan İş Adamları Derneği (Taba-AmCham) Başkanı Ali Osman Akat’ın daveti üzerine 27 Temmuz’da Türkiye’ye gelecek olan Steven Seagal, çok mutlu olduğunu belirtti. Türkiye ziyareti ile ilgili Akat’a mesaj gönderen ünlü aktör “Böyle önemli kişiler ve kuruluşlar tarafından Türkiye’ye davet edilmekten onur duydum. Türkiye’yi ziyaret etmek heyecan verici bir şey olacak” dedi.

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