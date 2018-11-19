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Suç ve Ceza Bakırköy’de sahnelendi

Yabancı Sahne, 7’nci sezonun açılışını yıllardır kapalı gişe oynadığı ‘Suç ve Ceza’ ile gerçekleştirdi.

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Gülay Say’ın 3 farklı karakteri canlandırdığı, Deniz Hamzaoğlu, ve Yiğit Uçan’ın rol aldığı oyun, Bakırköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Geçen sezon Yabancı Sahne’nin kurucularından Gülay Say’a Ekin Yazın Dostları tarafından ‘Yılın En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandıran, Dostoyevski’nin yarım kalan ilk ve tek romanından uyarlanan ‘Netoçka Nezvanova’ adlı oyun ise 24 Kasım’da Sahne Çolpan İlhan’da tiyatroseverlerle buluşacak. 

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