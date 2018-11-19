Suç ve Ceza Bakırköy’de sahnelendi
Yabancı Sahne, 7’nci sezonun açılışını yıllardır kapalı gişe oynadığı ‘Suç ve Ceza’ ile gerçekleştirdi.
Gülay Say’ın 3 farklı karakteri canlandırdığı, Deniz Hamzaoğlu, ve Yiğit Uçan’ın rol aldığı oyun, Bakırköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Geçen sezon Yabancı Sahne’nin kurucularından Gülay Say’a Ekin Yazın Dostları tarafından ‘Yılın En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandıran, Dostoyevski’nin yarım kalan ilk ve tek romanından uyarlanan ‘Netoçka Nezvanova’ adlı oyun ise 24 Kasım’da Sahne Çolpan İlhan’da tiyatroseverlerle buluşacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.