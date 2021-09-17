Tarihi surlar eski ihtişamına kavuşturulacak

AA 17 Eylül 2021 Cuma 13:47 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 13:47

Diyarbakır'da birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Sur ilçesinde yaklaşık 5 bin 200 metrelik Diyarbakır surlarının restorasyonu için geçen yıl başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Temmuz'da kenti ziyaretinde, Zerzevan Kalesi ve Diyarbakır surlarını yılda 5 milyon turistin ziyaret etmesini hedeflediklerini belirtmesi üzerine, buradaki çalışma hızlandırıldı.

Restorasyon çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığının oluşturduğu Bilim Komisyonu ve uzmanlardan oluşan Danışma Kurulunca titizlikle kontrol ediliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yapılan ihaleyle çalışmalarına başlanan surlardaki en görkemli, nitelikli, anıtsal burçlar olan ve üzerinde kitabe, hayvan motifleri, kesme taş silmesi bulunan Evli Beden, Yedikardeş, Selçuklu ve Nur da dahil 25 burçta restorasyon çalışması devam ediyor.

Restorasyonu bitme aşamasına gelen ve ışıklandırılan bazı burçlar, yakın zamanda ziyarete açılacak. Toplam 98 burçtan 73'ünün ise projeleri hazırlandı ve restorasyon yapılması için ihaleye hazır hale getirildi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır surlarında yer alan 25 burç, restorasyonla göz kamaştırıcı hale büründü. Molozlardan temizlendikten sonra yapılan restorasyon ve ışıklandırmayla burçların eski halinden eser kalmadı.



- "ÇOK GÜZEL BİR GÖRÜNTÜ ELDE ETTİK"

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Mehmet Karaaslan, AA muhabirine, Diyarbakır surlarının Çin Seddi'nden sonra dünyanın en uzun ve en yüksek surları arasında yer aldığını söyledi.



Vali Münir Karaloğlu'nun göreve başlamasıyla restorasyon çalışması için bir yılda 98 burçtan 25'inin ihalesini yaptıklarını ve bir sene içinde de çalışmalara başladıklarını anlatan Karaaslan, şöyle konuştu:

"Valimizin göreve başlamasıyla Diyarbakır halkının bizden en büyük isteği, surların korunması, ihyası ve restorasyonunun yapılmasıydı. Surları teslim aldığımız zaman inanılmaz derecede statik ve görüntü olarak, kubbelerinden tonozlarına, kemerlerinden döşemelerine ve bağlantı duvarlarına kadar çok kötü durumdaydı. Bir yıllık süreçte ihale yaptık, restorasyonlarını ve aynı zamanda elektrik aydınlatmalarını da yaparak çok güzel bir görüntü elde etmiş olduk."

- "BURÇLAR MADDE BAĞIMLILARININ YUVASI HALİNE GELMİŞTİ"

Çalışmalara başlamadan önce surlardaki burçların iç ve dışının da çok kötü durumda olduğunu dile getiren Karaaslan, şöyle devam etti:

"Burçlar madde bağımlılarının yuvası haline gelmişti. Yakılıp yıkılmış bir durumdaydı. Bu halde teslim aldığımızda burçların tamamının derzlerini, enjeksiyonlarını, tamirat ve tadilatını yaparak kullanılabilir hale getirdik. Bununla yetinmeyip aynı zamanda bu burçların tamamlanmasıyla işlevlendireceğiz inşallah. Değişik kamu kurumlarımıza, evlendirme daireleri olabilir, bunlara tahsis edeceğiz ve ilelebet korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Dünyada ayakta duran çok nadir surlardan biri olan Diyarbakır surlarının yılda yaklaşık 5 milyon turist çekmesi hedeflenmektedir. Bu alanlar kesinlikle yeme içme kültürü ve benzeri alanlara tahsis edilmeyip tamamen kültürel sanatsal faaliyetler doğrultusunda kullanılacaktır."

- GERİYE KALAN BÖLÜMLER DE RESTORE EDİLECEK

Projelerinin tamamının Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylandığını belirten Karaaslan, bunların aslına uygun restore edildiğini, aydınlatma konusunda kurul izninden sonra çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Karaaslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kenti ziyareti sırasında surların gündeme geldiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda, surlarımızın tamamının restore edilmesi talimatı alınmıştır. Bu kapsamda çalışmalarımız tamamlanmış olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız iş birliğinde surların geri kalanının da ihalesi yapılıp restorasyon çalışmalarına başlanacaktır." ifadelerini kullandı.