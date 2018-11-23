Tarık Buğra’yı yeniden bulmak

Küçük Ağa ve Osmancık gibi yakın tarihe ilişkin unutulmaz romanlar kaleme alan usta yazar için bugün başlayacak ve yarın da devam edecek bir sempozyum düzenleniyor. İstanbul’daki Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek sempozyum ‘Hatırlayıp Yeniden Bulmak, Tarık Buğra 100 Yaşında’ üst başlığıyla gerçekleşiyor. Sempozyum boyunca edebiyat ve akademi dünyasından 40 isim usta romancı Tarık Buğra’ya dair farklı başlıklarla belirlenmiş sekiz oturumda sunumlarını paylaşacaklar. Bu sabah saat 10:00’da başlayacak açılışta yazarın eşi Hatice Buğra Bilen, ‘Yazar ve Eş Olarak Tarık Buğra’ başlıklı bir konferans verecek.