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Tebessüm Kahvesi’nin  sürpriz ziyaretçisi 

Türk Sanat Müziği sanatçısı Muazzez Ersoy, Üsküdar’da yer alan Tebessüm Kahvesi’nde görev alan down sendromlu bir hayranının televizyondan yaptığı davet çağrısına kulak verdi.

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Ünlü sanatçı, down sendromlu gençlerin başrol oynadığı Tebessüm Kahvesi’ni ziyaret etti. Ersoy ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, “Sevgili Emrah istedi, güzel kalbi bana ulaştı, ben de geldim. Tebessüm Kahvesi’ndeyim. Muhakkak gelin, hem kalpleri hem mekânları muhteşem” dedi. Çocukların her biriyle özel olarak sohbet eden Ersoy, sevilen şarkılarını onlarla birlikte seslendirdi. Tebessüm Kahvesi Koordinatörü ve Özel Eğitimci Şermin Çoban’dan gençlerin mekâna katkıları hakkında detaylı bilgi alan Muazzez Ersoy, gençlerin coşkulu alkışları eşliğinde uğurlandı. 

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