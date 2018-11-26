Tercüme ağır iştir

Cağaloğlu’ndaki Yeni Dünya Vakfı’nda gerçekleşen “Babıali Enderun Sohbetleri”nin konuğu bu hafta yazar ve çevirmen Cemal Aydın oldu. Aydın, “Tercüme: En Ağır İşçilik” başlıklı konuşmasında bir tercümanın alması gereken sorumlulukları ve kitap tercümesi sırasında yapılan hataları anlattı.

VEBALİMİZ BÜYÜK

Aydın, tercümanlığın vebali büyük ve zorlu bir iş olduğuna dikkati çekerek, “Çünkü yazara karşı sorumlusun. Okura karşı sorumlusun. Bir de Allah’a karşı sorumlusun. Ben bu yüzden çeviri yaparken eğer yazar hayattaysa açar telefon sorardım ‘Bu cümlede ne anlatmak istiyorsunuz?’ diye. Yoksa da çok çalışmak zorundasınız” ifadelerini kullandı. Aydın, olası yanlışları görebilmek için, tercüme yaparken mutlaka eserin birkaç nüshasının gözden geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Tercüme konusunda usta olarak Peyami Safa’nın nasihatlerine uymaya çalıştığını dile getiren Aydın, “Peyami Safa’nın vecize gibi bir sözü vardır. ‘Bir mütercim bir müellif kadar ıstırap çekmemişse o tercümeden hayır gelmez’der. Haklı da. Gerçekten tercümanlık zor bir iştir ama mesuliyet duyana” ifadelerini kullandı.