Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Tercüme yapmanın incelikleri

İstanbul’da düzenlenen Bâbıali Enderun Sohbetleri’nde bu hafta “Tercüme” konusu ele anlıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bugüne kadar Fransızca yazılmış pek çok eseri tercüme ederek Türkçemize ve kültür hayatımıza kazandıran mütercim yazar Cemal Aydın, “Tercüme: En Ağır İşçilik” başlıklı konuşmasında, çeviri yapmanın zorluklarını ve inceliklerini anlatacak. Cağaloğlu’ndaki sohbet toplantısı bu akşam saat 18.00’de başlayacak.  

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Polisiyedeki tanıdık: Peyami Safa

Polisiyedeki tanıdık: Peyami Safa

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü

Yemek kartları ile ilgili yeni düzenleme

Yemek kartları ile ilgili yeni düzenleme

Black Friday 2018 indirimleri başladı! İşte indirimli mağazalar

Black Friday 2018 indirimleri başladı! İşte indirimli mağazalar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA