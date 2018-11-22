Tercüme yapmanın incelikleri
İstanbul’da düzenlenen Bâbıali Enderun Sohbetleri’nde bu hafta “Tercüme” konusu ele anlıyor.
Bugüne kadar Fransızca yazılmış pek çok eseri tercüme ederek Türkçemize ve kültür hayatımıza kazandıran mütercim yazar Cemal Aydın, “Tercüme: En Ağır İşçilik” başlıklı konuşmasında, çeviri yapmanın zorluklarını ve inceliklerini anlatacak. Cağaloğlu’ndaki sohbet toplantısı bu akşam saat 18.00’de başlayacak.
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