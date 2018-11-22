Tercüme yapmanın incelikleri

Bugüne kadar Fransızca yazılmış pek çok eseri tercüme ederek Türkçemize ve kültür hayatımıza kazandıran mütercim yazar Cemal Aydın, “Tercüme: En Ağır İşçilik” başlıklı konuşmasında, çeviri yapmanın zorluklarını ve inceliklerini anlatacak. Cağaloğlu’ndaki sohbet toplantısı bu akşam saat 18.00’de başlayacak.