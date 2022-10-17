Tesadüfen keşfedildi: Tam 1.400 yıllık! ''Ender bir başarı''

Alabama'da yerl bir sakin karşılaştığı garip yapı için arkeologlara haber verdi. Keşfin Yerli Amerikalılar tarafından kullanılan 1400 yıllık bir kanal olduğu ortaya çıktı. Yerliler 1820'lere kadar kanaldan "Hint Hendeği" olarak bahsediyorlardı, ancak bunun ötesinde, büyük ölçüde görmezden gelindi ve unutuldu.



ARKEOLOJİ MERAKLISI BİR YERLİ KEŞFETTİ

Harry King, arkeologlardan yapıyı daha yakından incelemelerini istememiş olsaydı, kanal tarihe karışabilirdi. Bir arkeoloji meraklısı olan King, bir zamanlar hendeğin köleleştirilmiş işçiler tarafından inşa edilmiş bir antebellum inşaatı olduğuna inanan Güney Alabama Üniversitesi'ndeki araştırmacılarla temasa geçti.

ENDER BİR MÜHENDİSLİK BAŞARISI

Üniversiteden emekli bir arkeolog olan Gregory Waselkov,"Mobile çevresindeki bataklık alanlarda, ağaç kesmeden ve pirinç ekiminden buna benzer pek çok özellik var. Ama onu görünce farklı bir şey olduğunu anladım. Bu farklı kanal, mühendislikte ender görülen bir başarı. Ülkenin su yollarında seyreden Yerli Amerikalılar tarafından kano seyahati için inşa edilmiş bir kanal." dedi.

Georgia Üniversitesi Arkeoloji Laboratuvarı direktörü Victor Thompson, kanalın en iyi döneminde, Oyster Körfezi'nden Little Lagoon'a kadar Fort Morgan Yarımadası'nın çoğuna uzanan kanalın yaklaşık bir mil (1.6 km) uzunluğunda olduğunu bildirdi.

MS 576 İLE 650 YILLARI ARASINDA KULLANILDI

Kanal, Kızılderililerin yaygın olarak çanak çömlek kullandığı ve höyüklerden oluşan küçük köylerde yaşadığı bir kültürel aşama olan Orta Ormanlık dönemine radyokarbonla tarihlendirildi. Uzmanlar, MS 576 ile 650 yılları arasında Yerli Amerikalılar tarafından kano seyahati için kullanılan bir kanal olduğunu doğruladılar.

Uzmanlara göre Körfez Kıyısı bölgesinde yaşayan Yerli Amerikalılar ekin yetiştirmediler, bu nedenle bölgede geçimlerini balık ve yem bitkileri üzerine kurdular. Bölgenin tehlikelerle dolu olduğuna işaraet eden uzamanlar kanalın güvenlik nedniyle inşa edilmiş olabileceğinin altını çizdi.

Star Gazetesi