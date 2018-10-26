Titanic 2 500 milyon dolara mal olacak

Bundan 106 yıl önce Atlantik Okyanusu'nda batan Titanic yeniden denizlere dönüyor.

500 milyon dolara (yaklaşık 2.9 milyar TL) mal olacak Titanic 2 için tarih verildi.

Çin merkezli CSC Jinling RMS Titanic'in replikasını üretmek için düğmeye bastı.

Gelen ilk bilgilere göre Titanic 2, 2022 yılında kullanıma girecek.