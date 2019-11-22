Tiyatrodaki Üstün İnanç konuşulacak

Mihrabad Yayınları’nın düzenlediği “Üstün İnanç’ın Tiyatro Eserleri” paneli, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nde yarın saat 13.00’te başlayacak. Üstün İnanç’ın da dinleyicilere hitap edeceği toplantının konuşmacıları, Caner Bilginer, Fulya Bilginer ve Erdal Yıldırım olacak. Katılımın serbest olduğu program, TYB İstanbul’un hizmet verdiği Kızlarağası Medresesi’nde (Hoca Rüstem Sokağı, Nu. 6 Cağaloğlu) adresinde gerçekleşecek. Üstün İnanç programın sonunda Mihrabad Yayınları’ndan çıkan Tiyatro Eserlerim adlı kitabını okuyucularına imzalayacak.