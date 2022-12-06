Toktobolot Abdumomunov doğumunun 100. yılında anıldı

TÜRKSOY'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev'in ev sahipliğinde TÜRKSOY'da düzenlenen etkinliğe Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Dr. Yakup Ömeroğlu, Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Dil Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Kanibek Osmanaliev, Toktobolot Abdumomunov'un oğlu İshak Abdumamunov, Türkiye ve Kırgızistan kültür, sanat ve bilim camiasının temsilcileri katıldı.

Raev, burada yaptığı konuşmada Abdumomunov'u doğumunun 100. yılında hep birlikte TÜRKSOY çatısı altında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yazarın Kırgız tiyatro sanatının gelişimine yaptığı katkılara değinen Raev, "Toktobolot Abdumomunov Kırgız edebiyatına, milli tiyatro ve dramaturji sanatına büyük katkı sağlamış, bunun yanı sıra milli dramaturjiyi profesyonel düzeye taşımış, Kırgız milli edebiyatının manevi zenginliği ve hazinesidir. Abdumomunov, Kırgız sahnesinde en güzel oyunları sergiledi ve onun eserleri Kırgız edebiyatının altın mirası oldu." diye konuştu.

Raev, bugün Abdumomunov'u anarken onun Kırgız edebiyatına, Türk kültürüne bırakmış olduğu eserleri önünde de saygıyla eğildiklerini söyledi.

Etkinlikte Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Ömeroğlu, Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Dil Komisyonu Başkanı Osmanaliev, Toktobolot Abdumomunov'un oğlu İshak Abdumamunov, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçiliği Ataşesi Begimay Bakıtbek, Kırgızistan Bilimler Akademisi Üyesi Prof. Dr. Sırtbay Musaev de birer konuşma yaparak, Abdumomunov'un Türk dünyasındaki önemi, hayatı, çalışmaları ve ulusal tiyatronun gelişimine yaptığı katkılara değindi.

Açılış konuşmalarının ardından Kırgız yönetmen Asankoco Aitıkeev tarafından çekilen Toktobolot Abdumomunov hakkındaki belgesel katılımcılara gösterildi.

Kırgızistan'dan dilbilimci Prof. Dr. Ümit Kultaeva, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naciye Yıldız ve Kırgız yönetmen Aitıkeev, Toktobolot Abdumomunov'a ilişkin bildirilerini sundu.

Konferansın sonunda TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev, Kırgız yönetmen Asankoco Aitıkeev'e "Toktogul Satılganov" madalyasını ve katılımcılara sertifikalarını takdim etti.