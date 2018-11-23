Troya Hazineleri beyaz perdede

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla hazırlanan “Troya Hazineleri-Asırlık Hasret” belgeseli bu akşam İstanbul’da düzenlenecek gala gecesinde seyirci karşısına çıkacak. 2018 Troya Yılı kapsamında çekilen belgeselde, Alman arkeolog Heinrich Schliemann’ın ‘Troya Hazineleri’ni yurt dışına kaçırış öyküsü konu ediliyor. Belgesel hakkında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 2018’de bakanlıklar ve diğer tüm kurumların sempozyumlardan fuarlara kadar pek çok etkinlik düzenlediğini ifade etti. Turan, “Bugün ayrı bir heyecanımız var. Çünkü bu akşam 19.00’da Kanyon AVM’de Troya Hazineleri Asırlık Hasret adlı belgeselin galası yapılacak’ dedi. Senaryosunu Ömer Erbil’in yazdığı 76 dakikalık belgeselin yönetmenliğini Nihal Ağırbaş yapıyor.

ÜÇ ÜLKEYE KAÇIRILDI

Çocukluk hayali Troya’yı bulmak olan Alman arkeolog Heinrich Schliemann’ın 1870’li yıllarda Osmanlı’nın verdiği izinle kazı yapmış ve antik kenti bulduğunda ise eserleri önce Yunanistan’a oradan da Almanya’ya kaçırmıştı. 2. Dünya Savaşı sırasında Ruslar, Almanya’daki eserleri bir nevi savaş tazminatı olarak Rusya’ya kaçırmıştı.