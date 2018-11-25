‘Troya Hazineleri’ için büyük savaş veriyoruz 

Alman amatör arkeolog Heinrich Schliemann tarafından 1873’te önce Yunanistan’a daha sonra Almanya’ya kaçırılan Troya Hazineleri’ne odaklanan ‘Troya Hazineleri-Asırlık Hasret’ belgeselinin galası yapıldı.

FİLMİ DÜNYA GÖRMELİ

Kanyon AVM’de yapılan gösterim öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, büyük bir eksik olan Troya Müzesi’ni kültür hayatına kazandırdıklarını söyledi. Ersoy, hazinelerin Türkiye’ye getirilmesi konusundaki soru üzerine “Önemli olan hazineyi kaptırmamak, getirmek çok zahmetli ve çok maliyetli. İnanılmaz maliyetler ödüyor Türkiye Cumhuriyeti bunları geri getirmek için ve yıllar süren bir savaşla getirmeye çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz ama çok çabuk olmasını beklemeyin. Maalesef böyle değerli hazineleri verirken süreci uzatıyor yabancı ülkeler” dedi. Ersoy, belgeselin dünyada gösterilmesini ve yayılmasını sağlamak gerektiğini de vurguladı. Schliemann’ı Cenan Çamyurdu’nun canlandırdığı belgeselin yönetmeni Nihal Ağırbaş ise yapımın dokü-drama türünde olduğunu belirterek “Senaryo Schliemann’ın hatıralarından ve Osmanlı arşivlerinden oluştu” dedi. 2. Dünya Savaşı’nda Almanya’dan Rusya’ya götürülen ve 1990’da Moskova Pushkin ile St. Petersburg Hermitage müzelerinde ortaya çıkan hazineler üzerinde 3 ülke hak iddia ediyor.