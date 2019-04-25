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TRT Belgesel Günleri başlıyor

TRT’nin belgesel ve belgeselciliğin gelişimine katkı sağlamak, amatör ve profesyonel belgeselcileri desteklemek amacıyla düzenlediği TRT Uluslararası Belgesel Günleri’nin 11.si, 25-30 Nisan arasında gerçekleşecek.

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Her yıl özel gösterimleri, atölye çalışmaları, söyleşileri ve birbirinden renkli etkinlikleriyle dünyanın saygın belgesel festivallerinden biri olan TRT Uluslararası Belgesel Günleri bu yıl “Ustanın Anısına” diyerek bugün başlıyor. 11.TRT Uluslararası Belgesel Günleri’nin ilk gününde usta sanatçı Ara Güler’in hayatı ve çalışmalarının konu edileceği “Ustanın Anısına” söyleşisi gerçekleşecek. Hakan Aslan moderatörlüğündeki söyleşide Doğan Hızlan, Mehmet Bayhan ve Fatih Aslan konuşmacı olarak Ara Güler’i anacak. Ayrıca, TRT çalışanları ve dostlarının objektifinden derlenen bir “Ara Güler” fotoğraf sergisi ve sanatçının özel görüntüleri de etkinlikte yer alacak. 

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