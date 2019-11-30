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TRT’den Yusuf İslam’a büyük ödül

TRT bünyesinde 2017 yılında kurulan sosyal sorumluluk girişimi TRT World Citizen tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen TRT World Citizen Ödül Töreni, Emine Erdoğan’ın katılımıyla Hasköy Yün İplik Fabrikası’nda gerçekleştirildi. Törende “İnsani Yardım” başlığı altında bu yıl 6 farklı kategoride ödül verildi.

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7 MİLYONA ULAŞTIK

“Yaşam Boyu Başarı Ödülü”ne, son dönemde yürüttüğü Barış Treni Projesi ile dikkati çeken İngiliz şarkı sözü yazarı ve sanatçı Yusuf İslam layık görüldü. İslam’a ödülü Emine Erdoğan tarafından verildi. Erdoğan, “Türkiye olarak, insani yardım meselesini yardım kolilerinin çok ötesinde bir anlayışla ele alıyoruz. İnsani yardım, yeniden inşa etmeyi, kalkındırmayı ve sürekliliği içermelidir. Türk Kızılay’ı sadece 2018 yılında 53 ülkede, doğa ve insan kaynaklı afetlerden etkilenen 7 milyon mağdur insana ulaştı” dedi. “Yılın Vatandaşı” ödülü Yeni Zelanda’daki camiye gerçekleştirilen terör saldırısında insanların hayatını kurtaran Abdul Aziz Wahabzadah’a takdim edildi. Suriye’deki savaşa dikkati çekmek için 6 yaşındaki kızı Bana Alabad’in videolarını sosyal medyadan paylaşan Halepli aktivist Fatemah Alabad’a “Savaşın Kadınları Ödülü” verildi. “Eğitim Ödülü”nü Somalili aktivist Hawa Afen Mohamed aldı. “İletişim Ödülü” Filistinli şair ve yazar Ahmed Abo Retaima’ya takdim edildi. Yağmurdan enerji elde etmek için yaptığı girişimlerle 15 yaşındaki Azerbaycanlı Reyhan Jamalova ise “Gençlik Ödülü”ne değer görüldü.  

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