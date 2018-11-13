Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Tüm yönleriyle bizim Akif

Yazar Yusuf Tosun’un kaleme aldığı ve Mehmet Akif Ersoy’u anlatan üç kitaplık serinin son halkası ‘Bizim Akif’ okurla buluştu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mehmet Akif Ersoy üzerine yaptığı çalışmalarla dikkati çeken Yusuf Tosun’un “Bizim Akif” adlı yeni bir çalışması yayımlandı. Yazarın bu son kitabı, daha önce yayınlanan Mehmet Akif Ersoy ile ilgili ‘Akifçe’ ve ‘Akif’i Anlamak’ çalışmalarının üçüncü halkası. Söz konusu kitaplarda milli şairin sadece kişisel biyografisi ile yetinilmeyip, bir dönemin sosyal ve siyasal hadiseleri de irdeleniyor. Böylece Akif’in ve yaşadığı dönemin yeni kuşaklar tarafından daha iyi anlaşılmasına katkı sağlanıyor. 

Yusuf Tosun’un ‘Bizim Akif’ adlı çalışması dört bölümden oluşuyor. İlk bölümde Osmanlının ‘Hasta Adam’ olarak ilan edildiği yıllar ve Akif’in yetişme şartları irdeleniyor. Millî Mücadele yılları, Mısır’a hicreti ve vefatına kadar olan dönem diğer bölümleri oluşturuyor. Kitap, Çıra Yayınları’ndan çıktı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Nuri Demirağ’ın vefatının yıldönümü – Tarihte bugün 13 Kasım 1957

Nuri Demirağ’ın vefatının yıldönümü – Tarihte bugün 13 Kasım 1957

BİM aktüel 16-23 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi

BİM aktüel 16-23 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

4 büyüklerde sözleşmesi bitecek futbolcular

4 büyüklerde sözleşmesi bitecek futbolcular

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA