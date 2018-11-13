Tüm yönleriyle bizim Akif

Mehmet Akif Ersoy üzerine yaptığı çalışmalarla dikkati çeken Yusuf Tosun’un “Bizim Akif” adlı yeni bir çalışması yayımlandı. Yazarın bu son kitabı, daha önce yayınlanan Mehmet Akif Ersoy ile ilgili ‘Akifçe’ ve ‘Akif’i Anlamak’ çalışmalarının üçüncü halkası. Söz konusu kitaplarda milli şairin sadece kişisel biyografisi ile yetinilmeyip, bir dönemin sosyal ve siyasal hadiseleri de irdeleniyor. Böylece Akif’in ve yaşadığı dönemin yeni kuşaklar tarafından daha iyi anlaşılmasına katkı sağlanıyor.

Yusuf Tosun’un ‘Bizim Akif’ adlı çalışması dört bölümden oluşuyor. İlk bölümde Osmanlının ‘Hasta Adam’ olarak ilan edildiği yıllar ve Akif’in yetişme şartları irdeleniyor. Millî Mücadele yılları, Mısır’a hicreti ve vefatına kadar olan dönem diğer bölümleri oluşturuyor. Kitap, Çıra Yayınları’ndan çıktı.