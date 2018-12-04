'Türk Dünyası Birliği' isimli enstrümana yoğun ilgi

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde yaşayan saz ustası İhtiyar Seyidov tarafından tambur, saz ve çengin birleştirilmesiyle yapılan enstrüman, Nahçıvan'daki Antik Müzik Aletleri Müzesinde sergileniyor.

Türk dünyasında geçmişten bugüne uzanan müzik aletlerinin birleştirilmesiyle tasarlanan ve müzedeki en nadide eserlerden olan "Türk Dünyası Birliği" adlı müzik aleti, Türkiye'nin yanı sıra Türk cumhuriyetlerinden müzeye giden ziyaretçilerin de beğenisini topluyor.

Türk dünyasının 3 sazını tek sazda birleştirdi

Ziyaretçilerin enstrümanı beğeniyle dinlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Seyidov, "Türk devletlerinde kullanılan ve geçmişten günümüze kadar en fazla değer gören telli sazlardan 3'ünü tek sazda birleştirerek dünyaya sundum" dedi.

Seyidov, bu enstrüman ile hem yeni bir müzik aleti yapmayı hem de Türk dünyasına birlik mesajı vermeyi hedeflediğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Üç sazı bir sazda birleştirmedeki niyetim, dünyadaki bütün Türk devletlerinin köklerinin aynı olduğu mesajını vermek içindir. Bütün Türk devletlerinin birlik ve beraberlik içinde olmasını istiyorum. Bu manada Türk devletlerinin birliği için böyle bir müzik aleti ürettim."

Sazı tanıtmak için küçük konserler veriyor

Türk dünyasında müziğin büyük yer tuttuğunu ve başarılı müzisyenlerin yetiştiğini anlatan Seyidov, "Nahçıvan'a nereden bir Türk asıllı misafirimiz gelip müzeyi ziyaret etse bu sazı onlara tanıtıp küçük konser vererek sesini dinletiyorum. Herkes sazdan memnun kalıp fotoğraf çektiriyor. Müzeye gelenlerin önce sazı görmek istemesi beni mutlu ediyor" dedi.

Türkiye'den müzeyi ziyarete giden Erhan Hacıkasımoğlu da, Azerbaycanlıların tarih boyunca sanat ve Türk kültürüne değer veren bir millet olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Üç boyutlu sazı ilk kez görüyorum. Seyidov'u tebrik ediyorum, benim de antik müzik aletlerine ilgim çok büyüktür, ben de tar çaldım. Kültürümüz olan 3 sazı aynı enstrümanda görmek çok hoşuma gitti. Türklerin 3 sazının bir arada olması çok önemli. Sahnede bir müzisyenin bu sazları aynı enstrümanda çalması çok ilginç."