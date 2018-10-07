Türk dünyasından belgeseller yarıştı 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, İBB, Kültür AŞ ve 11 üniversitenin desteğiyle düzenlenen, “Türk Dünyası Belgesel Filim Festivali”ne Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarından 8 ülke ve 28 Türk bölgesinden 140 belgesel katıldı.

ÖZBEK FİLMİ BİRİNCİ

Ana yarışmada finale kalan filmler arasında Özbekistan’dan yarışmaya katılan, yönetmenliğini Ali Hamratev’in “Seni Unutmadım’” filmi birinci, Irak’tan Didem Şahin’in yönettiği “Men Türkmenem Men Begem” filmi ikinci, Türkiye’den yönetmen Kaan Atilla Taşkın’ın yaptığı “Karadeniz’in Yalnız Nineleri” isimli filmi ise üçüncü oldu.

Öğrenci kategorisinde birinciliği, Türkiye’den yönetmenliğini Batuhan Kurt’un yaptığı “Kurbağa Avcıları” isimli filmi alırken, ikincilik ödülünü “Saksak: Bir Tütün Belgeseli” filmiyle Turan Kubulay layık görüldü. Üçüncülük ödülü ise Kırgızistan’dan “Kadın Dünyası” adlı filmiyle katılan Cibek Abdullabaeva layık görüldü.

SERDAR GÖKHAN’A ONUR ÖDÜLÜ

Jüri özel ödüllerinde, “Türk Konseyi İpekyolu Özel Ödülü”nü “Sen Adam mısın” filmiyle Alihan Erbaş ve Harun Köybaşı, “Türk Kültürü ve Jüri Özel Ödülü”nü “1916 Milli Mücalesi” filmiyle Kırgızistan’dan Tilek Murataliev, “Türk Dünyası Cengiz Aytmatov Özel Ödülü”nü “2 Dil 1 Armoni” adlı filmiyle Azerbaycanlı yönetmen Najiba Abbasova, “Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Yaşam Boyu Onur Ödülü”nü ise Türk sinemasının ünlü aktörü Serdar Gökhan layık görüldü.