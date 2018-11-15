Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Türk film ve dizileri Güney Afrika’da tanıtıldı

Güney Afrika’nın ticaret merkezi Johannesburg’da düzenlenen Uluslararası Medya ve Reklam Sektörü Fuarı'nda Türk fimleri, dizileri ve yapımları ilgi gördü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Uluslararası dizi, film, TV, içerik ve yapım sektörü temsilcilerinin buluştuğu fuara, Türkiye'den 15 firma ve 21 temsilci katıldı.

İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yapımlarımız ekonomik getirilerinin yanı sıra ilgili ülkelerde dilimizin, kültürümüzün ve ülkemizin tanınırlığını sağlıyorlar. O yüzden biz bu girişimleri sadece ekonomik bir değer olarak görmüyoruz." dedi.

Türk yapımlarının dünyanın her yerinde izlendiğini fakat bunların sayısını arttırmak istediklerini belirten Kuralay, "Afrika'da alacağımız çok mesafe var." diye konuştu.

Kuralay, yapımcılık sektörünün döviz kazandırıcı hizmet sektörleri arasında yer aldığına dikkati çekerek, pazar anlamında dünyada ABD'den sonra Türkiye'nin ikinci sırada bulunduğunu söyledi.

Türkiye’nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen de fuarda Türkiye’nin geçen yıllara göre daha güçlü bir şekilde temsil edildiğini belirtti.

Ülgen “Bizler burada Türk dizilerinin Sahra Altı Afrika pazarına girmesi için yoğun çabalar harcıyoruz. Türkiye’nin burada güçlü bir şekilde temsil edilmesi çok büyük önem arz ediyor.” şeklinde konuştu.

Johannesburg Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Gökhan Kahraman da Güney Afrika’da ve Sahra Altı Afrika’da olumlu Türkiye algısı için yerli ve milli Türk yapımlarının bölgeye getirilmesinin önemine işaret etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk edebiyatı eserleri yabancı okuyucuyla buluştu

Türk edebiyatı eserleri yabancı okuyucuyla buluştu

Bilgisayar parçalarından altın çıkardı

Bilgisayar parçalarından altın çıkardı

Mehmetçik'ten 'nefes kesen' tatbikat

Mehmetçik'ten 'nefes kesen' tatbikat

Çin yapay Güneş geliştiriyor

Çin yapay Güneş geliştiriyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA