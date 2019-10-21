Türk İslam sanat dalları ışığına kavuşuyor
Milli Eğitim Bakanlığı ile Anadolu Klasik İslam Sanatları Araştırma Derneği (AKİSAD) iş birliğinde Ankara’da Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde klasik Türk İslam sanat dallarında eğitimlerin verildiği kurslar açıldı.
İCAZET BELGESİ VERİLECEK
İmam hatip lisesi öğrencilerinin yanı sıra doktor, hakim, akademisyenlerin de aralarında olduğu Türk, Fas, Afganistan ve Tunus uyruklu kursiyerler haftanın 7 günü devam edecek kurslarda kanun, keman, ney, Hüsn-i hat ebru, tezhip gibi 17 branşta kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. AKİSAD Başkanı Hattat Bekir Er, kurs sonunda sanat dallarının ruhunu bozmamak için sertifika yerine icazet belgesi vereceklerini aktararak, şunları kaydetti; “Sertifika, diploma ve başarı belgesini kapsayan icazet belgesi var. Hoca icazet verir, bu bin yıllık sistemdir. Bu sayede klasik sanatlar günümüze bozulmadan geldi.”
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