Türk İslam sanat dalları ışığına kavuşuyor

İCAZET BELGESİ VERİLECEK

İmam hatip lisesi öğrencilerinin yanı sıra doktor, hakim, akademisyenlerin de aralarında olduğu Türk, Fas, Afganistan ve Tunus uyruklu kursiyerler haftanın 7 günü devam edecek kurslarda kanun, keman, ney, Hüsn-i hat ebru, tezhip gibi 17 branşta kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. AKİSAD Başkanı Hattat Bekir Er, kurs sonunda sanat dallarının ruhunu bozmamak için sertifika yerine icazet belgesi vereceklerini aktararak, şunları kaydetti; “Sertifika, diploma ve başarı belgesini kapsayan icazet belgesi var. Hoca icazet verir, bu bin yıllık sistemdir. Bu sayede klasik sanatlar günümüze bozulmadan geldi.”