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Kültür Sanat

Türk müzisyenler Zambiya'da konser verdi

Türk müzisyenler, Zambiya'nın başkenti Lusaka'da verdikleri konserlerde, Zambiyalı sanatçılarla ortak eserler seslendirdi.

AA7 Kasım 2022 Pazartesi 21:40 - Güncelleme:
Türk müzisyenler Zambiya'da konser verdi
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Türkiye'nin Lusaka Büyükelçiliği himayesinde gerçekleştirilen konser serisinde, müzisyenler Mehru Ensari, Teyfik Rodos ve Cihat Aşkın, Türk bestecilerin eserlerini Zambiyalılara tanıtmalarının yanı sıra Zambiyalı müzisyenlerle ortak eserler seslendirdi.

Büyükelçi İstem Cırcıroğlu, AA muhabirine, Türk müzisyenlerin kasımın ilk haftası boyunca verdiği konserlerin Zambiya'nın kültür çevresine yeni bir soluk getirdiğini belirterek, "Etkinliklerde Zambiyalı müzisyenlerin özellikle eğitim desteği için talep ettikleri iş birliği geliştirme hususunda görüşmeler de yapıldı. Türkiye'nin kültür, sanat ve eğitim anlamında da bölgede etkin ve güçlü bir devlet imajının ortaya konulması açısından önem kazandı." dedi.

Cırcıroğlu, Zambiyalı müzisyenlerin gelecekte Türkiye'ye davet edilip eğitim desteği sunulmak suretiyle, iki ülke arasındaki kültürel yakınlaşmanın sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

Ensari, Rodos ve Aşkın, yarın akşam Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Pretorya'da müzikseverlerle bir araya gelecek.

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