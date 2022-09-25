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Kültür Sanat

Türk Telekom Prime ayrıcalıkları İstanbul Coffee Festival'de

Kahveseverler tarafından her yıl büyük ilgiyle takip edilen İstanbul Coffee Festival, 8. kez İstanbullularla buluşuyor. Bu yıl da Türk Telekom Prime sponsorluğunda düzenlenen ve Prime'ın yüzde 50 indirimli bilet ayrıcalığı sunduğu “İstanbul Coffee Festival”, 6-9 Ekim tarihlerinde KüçükÇiftlik Park'ta ziyaretçilerini bekliyor. Festival, kahve dünyasının bilinen markalarını bir araya getirirken ziyaretçiler; ödüllü yarışmalar, özel atölye çalışmaları ve ünlü isimlerin Türk Telekom Prime Sahnesi'ndeki konserleriyle keyifli vakit geçirecekler.

25 Eylül 2022 Pazar 23:01 - Güncelleme:
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Türk Telekom'un ayrıcalıklı hizmetler sunan markası Türk Telekom Prime'ın sponsorluğunu üstlendiği İstanbul Coffee Festival, 8. kez İstanbullularla buluşuyor. Çok sayıda sanatçı ve grubun Türk Telekom Prime Sahne'sinde konser vereceği İstanbul Coffee Festival, bu sene 6-9 Ekim tarihlerinde KüçükÇiftlik Park'ta kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Türk Telekom Prime'lılar, yüzde 50 indirimli biletleri ile kendilerine özel giriş alanından sıra beklemeden festivale katılabiliyor.

Sevilen kahve markaları festivalde buluşuyor

Türk Telekom Prime sponsorluğunda gerçekleşecek olan İstanbul Coffee Festival'de kahve dünyasının sevilen markaları tek bir çatı altında toplanıyor. Festival boyunca ziyaretçiler, İstanbul'un tanınmış kahve dükkanları, çekirdek kahveciler, kahve makinesi üreticileriyle bir araya geliyor ve kahve yanı lezzetleri ile özel tasarım ürünlerini tatma imkânı elde ediyorlar. Festivalde ayrıca canlı sanat performansları, atölye ve seminerler de yer alıyor.

Sürpriz hediyeler ve müzik ziyafeti

Dünyanın en büyük iki kahve festivalinden biri olan İstanbul Coffee Festival'de birbirinden ünlü sanatçılar ve gruplar Türk Telekom Prime Sahne'sinde konser veriyor. Kahveseverler, Türk Telekom Prime Lounge alanında sürpriz hediyeler, ikramlar ve ödüllü yarışmalarla keyifli vakit geçirecekler.

Festivale katılmak isteyen Türk Telekom Prime müşterileri biletleri dsmbilet.com üzerinden alabiliyor.

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