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Kültür Sanat

Türk Telekom, Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray'ı hayranlarıyla buluşturdu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Beyoğlu Kültür Yolu Festivali' kapsamında AKM'nin dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde ‘Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması' etkinliği Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın katılımıyla düzenlendi. Etkinliğe katılan Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray, ‘Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin gösterildiği etkinlik öncesi hayranlarıyla buluştu.

IHA24 Ekim 2022 Pazartesi 18:12 - Güncelleme:
Türk Telekom, Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray'ı hayranlarıyla buluşturdu
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Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin destekçisi Türk Telekom, Türkan Şoray'ı hayranlarıyla buluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan 'Beyoğlu Kültür Yolu Festivali' kapsamında AKM'nin dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde 'Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması' etkinliği Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın katılımıyla düzenlendi. Türkan Şoray, 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin gösterildiği etkinlik öncesi, Türk Telekom Lounge alanında katılımcılarla keyifli bir sohbet gerçekleşti.

SİNEMANIN SULTANI SEVENLERİYLE BULUŞTU

Festival süresince AKM'nin dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde 'Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması' etkinliğinde sevilen yapımları izleyicisiyle buluşturan Türk Telekom, 23 Ekim'de Türk sinema tarihinin kült filmlerinden 'Selvi Boylum Al Yazmalım' gösterimiyle sinemaseverlere nostalji yaşattı. Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray, film gösterimi öncesinde hayranlarıyla buluştu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın katılımıyla devam eden buluşmada Türkan Şoray hayranlarıyla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

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