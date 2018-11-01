Bulgaristan Plovdiv Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Meryem Salim, "Türkçe'den Bulgarca'ya 3 bin 500 kelime geçmiştir. Bunlar edebi dilde değil konuşma dilindedir." dedi.

Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesince Türkoloji Çalışmalarında Yeni Arayışlar Çalıştayı'na katılan Salim, yabancı alıntı sözcüklerin bir dili asla yozlaştırıp, yabancılaştırmayacağını söyledi.

Yabancı kelimelerin dillere anlam ve zenginlik kattığını ifade eden Salim, dillerin başka dillerden sözcük almasının gayet normal olduğunu anlattı.

Tarih açısından diller arası ilişkilerin önemli olduğuna değinen Salim, "Komşu ülkeler arasında her zaman dil ilişkileri meydana gelmiştir. Türkçe'den Bulgarca'ya 3 bin 500 kelime geçmiştir. Bunlar edebi dilde değil konuşma dilindedir. Bilindiği gibi Osmanlılar'ın Balkan coğrafyasında siyasi ve askeri yetkisiyle birlikte Türk kültürü ile Blkan topluluklarındaki etkileşim de başlamıştır. Osmanlılar'ın bölgeyi fethi ile birlikte Balkan topluluklarının yapısında büyük bir değişiklikler meydana gelmiştir. Bunlardan biri de dildir. Binlerce Türkçe sözcük Balkan dillerine de girmiştir. Bu Balkan dilleri arasında Bulgarca da vardır." diye konuştu.

Türkçe kelimelerin Bulgarca'ya değer kattığına dikkat çekti

Türkçe'de de Bulgarca sözcüklerin bulunduğunu hatırlatan Salim, Türkçe ve Bulgarca dillerinin önemli olduğunu aktardı.

Türkçe kelimelerin Bulgarca'da bir hayli fazla kullanıldığını belirten Salim, Türkçe kelimelerin de Bulgarca'ya değer kattığına dikkat çekti.

Salim, bazı Türkçe kelimelerin ise Bulgarca'daki anlamlarının zamanla değişim gösterdiğini sözlerine ekledi.

Bugün sona erecek çalıştay sunumlarla devam ediyor.