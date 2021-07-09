Turkcell'in efsane ‘Yıldızlı Geceler' konserleri başlıyor

9 Temmuz 2021 Cuma 10:49 - Güncelleme: 9 Temmuz 2021 Cuma 10:49

Hayatın her alanına dokunan Turkcell, müziğin gelişimine katkı amacıyla düzenlediği geleneksel Turkcell Yıldızlı Geceler konserleriyle bu yıl da sanatseverleri Türkiye'nin önde gelen sanatçılarıyla buluşturuyor. 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında, Vadistanbul, SM Production ve Atlantis Yapım iş birliğiyle 'Türkiye'nin En Yeni En Genç Açıkhava Sahnesi' Turkcell Vadi Açıkhava'da, pandemi şartlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecek olan etkinlik serisi 30 Temmuz'da Sertab Erener konseriyle başlayacak.

GNÇ ve Platinum kullanıcılarına özel indirimler

Turkcell'in gençlere özel operatör bağımsız kullanılabilen uygulaması GNÇ kullanıcıları, Turkcell Yıldızlı Geceler konserlerinin biletlerini yüzde 20, Turkcell'in ayrıcalıklar dünyası Turkcell Platinum üyeleri ise yüzde 25 indirimli satın alma imkanına sahip olacak.

Bilet indiriminden yararlanmak için GNÇ ve Turkcell Platinum uygulamaları üzerinden alınan indirim kodları ile biletler www.biletix.com sitesinden kolayca alınabiliyor.

Turkcell Yıldızlı Geceler'de bu yıl yer alacak sanatçılar ve konser tarihleri şöyle sıralanıyor;

* Sertab Erener- 30 Temmuz

* Aleyna Tilki- 31 Temmuz

* Yüzyüzeyken Konuşuruz- 1 Ağustos

* Berkay- 2 Ağustos

* Ceza - Anıl Piyancı - Sansar Salvo- 3 Ağustos

* Kenan Doğulu- 4 Ağustos

* MFÖ- 5 Ağustos

* Funda Arar- 6 Ağustos

* Haluk Levent- 7 Ağustos

* Ebru Yaşar- 11 Ağustos