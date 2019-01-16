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Turkish’i Dondurma 15 Mart’ta vizyonda 

Çanakkale Savaşı sırasında Avustralya’da yaşayan iki Türk’ün, ülkelerine gitmek isterken yaşadığı mücadeleyi anlatan “Turkish’i Dondurma” adlı film, 15 Mart’ta sinemaseverlerle buluşacak.

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Erkan Kolçak Köstendil, Ali Atay, Şebnem Bozoklu ve Will Thorpe’nin başrollerini paylaştığı filmin yapımcılığını “Ayla” ve “Müslüm” filmiyle gişede başarıya ulaşan Dijital Sanatlar Yapımevi adına Mustafa Uslu gerçekleştiriyor.

Soho House İstanbul’da gerçekleştirilen filmin tanıtım toplantısında basın mensuplarına açıklama yapan Mustafa Uslu, diğer filmler gibi “Turkish’i Dondurma”nın da iddialı bir yapım olduğuna işaret ederek, “Yine gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek yazıldı film. İnşallah seyircilerimiz beğenir” dedi.      

Dramatik bir kurgu

Filmin yönetmeni Can Ulkay da “Çok özel bir hikaye. Mustafa Bey bize anlattığında sert bir hikayeydi. Pek çok kez üzerinden geçerek dramatik bir kurgu yaptık. Çok güzel espriler var filmde” dedi. Komedi ve dram türünü bir araya getiren filmin oyuncu kadrosunda Caner Kurtaran, Marleen Mathews, Tristan Alexander, James Farley ve Carl Warthon da bulunuyor.

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